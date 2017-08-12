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Yurt dışında yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu neden oluyor. Kapıkule Sınır Kapısı'na girişte yaşanan yoğunluğu önlemek...

Yurt dışında yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu sürüyor

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu neden oluyor.
Kapıkule Sınır Kapısı'na girişte yaşanan yoğunluğu önlemek için emniyet yetkilileri çeşitli önlemler alıyor. Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Almanya'ya dönen Abdurrahman Tıkır, yaptığı açıklamada, tatilin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi.
Türkiye'ye temelli dönüş yapmak istediklerini belirten Tıkır, "Yurt dışından bakınca Türkiye süper görünüyor. Düşmanlar çatlasın. Döndüğümüz için üzülüyoruz. Çocuklar kalmak istiyor. Kesinlikle Almanya'ya geri dönmek istemiyorlar. Vatan gibisi yok." dedi.
Almanya'ya dönen Özgür Dağ ise tatilini ailesiyle Kırşehir'de geçirdiğini ve Türkiye'yi özleyeceklerini söyledi. Türkiye'de tatilin beklentilerini karşıladığını ifade eden Dağ, "Paraları bitirdik gidiyoruz. İstanbul'da yoğunluk vardı, Kapıkule'ye yeni ulaştık burada geçişler hızlı şekilde gerçekleşiyor." diye konuştu.
Almanya'ya giden Veli Güler de tatilde Aksaray'daki akrabalarını ziyaret ettiklerini ve gezdiklerini ifade etti. Güler, dönüş nedeniyle sınır kapısında yoğunluk oluştuğunu ancak çalışmaların hızlı şekilde gerçekleşmesi nedeniyle çok beklemediklerini dile getirdi.

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