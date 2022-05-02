Yüzde 100 doluluk hedefliyor

Pandemi nedeniyle durgun geçen 2 yılın ardından turizm sektörü, 2022 yılının bayram sezonuna büyük umutlarla giriyor. Ramazan Bayramı ile beraber turizm sektöründe hareketlenmelerin başlayacağını belirten Muup Alaçatı ve Minas Otel İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Uzun, Ramazan bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk hedeflediklerini söyledi.

Son iki yılda ağır bir darbe alan turizm sektörü, Ramazan Bayramı ile sezona büyük beklentiler ile giriyor.

Bayram tatili ile beraber turizm sektörüne hareketlilik geleceğini vurgulayan Muup Alaçatı ve Minas Otel İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Uzun, “ Artan enflasyon nedeniyle bu yıl yazlık ev veya villa kiralama modelinin yerine uzun süre konaklamalarda butik otellerin, kısa süreli konaklamalarda yarım pansiyon ve her şey dahil sistemin tercih edileceğini öngörüyoruz. Konaklama maliyetlerinin artması ile tüketiciler kısa süreli konaklamalara yöneliyor. Şuanda yüzde 60 doluluğa ulaşmış durumdayız, hedefimiz bayram tatili yüzde 100 doluluk ile geçirmek” dedi.

Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Alaçatı’ya gelmek isteyen misafirlerimizin bize ulaşmaları halinde gerekli indirimleri ve sürprizlerimizi sadece bayramda değil yaz boyunca yapacağız. Muup Alaçatı olarak misafirlerimizin talebi durumunda A La Carte Restaurantımızda yarım ve tam pansiyon konaklama imkânı sunarak misafirlerimizin uygun bütçeli bir tatil yapmalarına olanak sağlıyoruz’’