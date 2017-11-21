Yüzde 50 büyümeyi hedefledi erken rezervasyonu da erkene aldı

Jolly Tur, 2017’yi hedeflerin aşıldığı bir yıl olarak kapatmaya hazırlanırken, 2018’e Türkiye turizmine yeni bir soluk getirecek, pazarı büyütecek, ezberleri bozacak kadar iddialı yatırımlarla ve hedeflerle giriyor. Bugün itibariyle yüzde 50’ye varan indirimlerle erken rezervasyon kampanyasını da başlatan Jolly Tur, 2017’de yüzde 45’lik büyüme hacmine ulaşırken, 2018 için hedef büyümeyi yüzde 50 olarak belirledi. 2018’deki büyümenin ana dinamiği ise üzerinde dört yıldır çalışılan büyük teknoloji yatırımının devreye girmesi olacak. Jolly Tur’un erken rezervasyon için start verdiği, yenilikçi projelerini ve yeni hedeflerini paylaştığı basın toplantısı Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Figen Erkan ile tüm departman müdürlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2018 erken rezervasyon dönemini bugün, yüzde 50’ye varan indirimlerle başlattıklarını belirterek, turizm için zorlu bir dönem olarak geçen 2017’yi sektörün de üzerinde büyüme oranıyla kapattıklarını açıkladı. 2018’e Türk turizminde atmosferi değiştirecek yeni yatırımlar ve hedeflerle girdiklerinin altını çizen Mete Vardar, teknoloji yoğunluklu yatırımlarla global şirket olma yolunda en kritik adımı attıklarına dikkat çekti. Öncelikle 2017 performanslarının altını çizen Mete Vardar, ulaştıkları yüzde 45’lik büyüme hacimlerinde 31 yıldır hiç ödün vermedikleri misafir memnuniyeti ve bu doğrultudaki yatırımları en önemli unsur olarak gösterdi. Mete Vardar, 2017 gibi kritik bir yılda misafir memnuniyeti için çok daha etkili adımlar attıklarını belirtti.

TÜRKİYE’DE TURİZME YENİ UFUKLAR KAZANDIRACAK TEKNOLOJİ YATIRIMI

2018’e çok daha iddialı hedefler ve bu hedeflerin en büyük kaynağı olan yatırımların sonuçlarıyla girdiklerine dikkat çeken Mete Vardar, belirledikleri yüzde 50’lik büyüme hedefinin dinamiklerine işaret etti. 1 Ocak 2018 itibariyle hayata geçirecekleri teknoloji yatırımıyla 31 yıllık planları dahilinde global bir turizm şirketi olma yolunda büyük adım attıklarını vurgulayan Mete Vardar, sadece Jolly için değil, Türk turizmi için de yeni bir güzergâh yaratan bu yatırımla iddialarını dünya çapına taşıyacaklarını vurguladı. Bu yatırım için her biri kendi alanının en iyi uzmanlarından oluşan 50 kişilik ekibin Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ile birlikte dört yıl boyunca çalıştığını söyleyen Mete Vardar, “Bu yoğun çalışmanın ve yatırımın sonucunda Türkiye’ye ve Türkiye turizmine yeni ufuklar açacak bir teknoloji platformu kazandırdık’’ dedi. Yatırımlarının teknolojiyle sınırlı olmadığının altını çizen Mete Vardar, farklılaşan beklentiler doğrultusunda pek çok özel turu programa aldıklarını ifade ederek, Jolly Tur’un yeni döneminde çok daha eğlenceli ve aktif olacağını kaydetti.

TURİZM ŞURASI KARARLARININ UYGULANMASIYLA 2023 HEDEFİ AŞILABİLİR

Mete Vardar’ın dikkat çektiği bir diğer konu, düzenlenen Turizm Şurası oldu. Jolly Tur olarak İç Turizm Komisyonu’nda yer aldıkları Turizm Şurası’ndan alınan kararların, Türk turizmine büyük katkıları olacağına inandıklarını vurgulayan Mete Vardar, “Alınan kararların uygulanacağına büyük bir inancımız var. Kararların uygulanması halinde turizm sektörü, Türkiye’nin cari açığının kapatılmasında çok daha büyük katkılar yapacaktır. Ayrıca, bu kararlarla Türk turizmi için belirlenen 2023 hedeflerini aşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

2018 ile ilgili sektörel öngörülerde de bulunan Mete Vardar, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yaşanan olumsuzluklar sürecinin sonlanacağına inandıklarını belirterek, “Aslında turizmin gelişmesi, halklar arasındaki kardeşlik bağlarının daha güçlü bir şekilde tesis edilmesi anlamına da geliyor. Ki, bunun sağlanabileceğine olan inancımız tam” dedi. Öte yandan, 2018’de iç turizmin İngiliz turist ve Rus turist sayısındaki ciddi artış nedeniyle büyüyeceğini öngördüklerini kaydeden Mete Vardar, yerli turistin iyi fiyat ve yer avantajından yararlanabilmesi için erken rezervasyonu önemini vurguladı. Mete Vardar, Rusya ve İngiltere’den de yüzde 50 civarında bir yükseliş beklediklerini belirtirken, ayrıca Çin ve Hindistan gibi yeni pazarların etkisinin de 2018’den itibaren daha etkin bir şekilde hissedileceğini belirtti.



