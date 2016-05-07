Celal Toprak

Almanya'daki ilk Türk girişimcilerden olan Kemal Şahin tekstilden turizme birçok alanda başarılı projelere imza attı ve bu sektörlerin sesi oldu. Son olarak da turizm sektörünün sıkıntılarını kamuoyuna taşıdı.
Bildiğiniz gibi uzun süredir toplantılar yapılmıyor. Basın toplantıları online gerçekleştiriliyor. Fuarlar sanallaştı. Bütün bu gelişmeler en çok turizm sektörünü vurdu ve vurmaya devam ediyor. Oteller kepenk kapattı.
Durum hep böyle gidemezdi, gitmemeliydi. Biz bu durumdayken Almanya daha geniş anlamı ile AB’ye bize neden turist göndermiyorsunuz diye sormak çok anlamlı değildi.
İşte buradan hareketle Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da bir hareket başlatıldı. Antalya’nın en önemli bölgelerinden biri Belek Bölgesi ilk ateşi yaktı. Bu bölgede bulunan 60 otelden 5’i düğmeye bastı ve kapılarını turistlere açtı.
Bu işin önderliğini Türkiye’de turizm başta olmak üzere farklı sektörlerde ilklere imza atan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin yaptı.
Kemal Şahin’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Clup Mega Saray kapılarını açmakla kalmadı bir de turizm geleceğinin ne olacağına ilişkin beyin fırtınası toplantısı yaptı.
Toplantı fiziki şartlarda yapıldı. İstanbul’da önemli gazeteciler katıldı toplantıya. Antalya basını da büyük ilgi gösterdi. Hatta Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlut Yeni, aylardır köyde olduğunu bu toplantı nedeniyle günler sonra ilk defa Antalya’ya geldiğini ifade etti.
Toplantının kendisi ilkti. Toplantıda konuşulanlar da virüs sonrası ilk mesajlardı. Bir kere bütün konuşmacılar turizme üç yıl sonrasını da kapsayan destekler verilmesi gerektiği konusunda uzlaştılar. Özellikle Kemal Şahin şu önemli noktaların altın çizdi:
. Turizm bir milyon insanı istihdam eden bir sektör. Tarımı ve hizmet sektörünü besleyen bir sektör. Net döviz getiren bir sektör. Döviz dengesi açısından çok stratejik bir sektör.
. Bu aşamadan sonra farklı bir anlayışı sahip olmak gerekiyor. Biz otelimize 50 defa gelenler var. Çünkü hizmetten asla taviz vermiyoruz. Biz böyle bir fark yarattık. Artık farklı bir turizm anlayışına ihtiyaç var
. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Turizm eskisi gibi olur mu? O da olmayacak. Biz bugünü kadar hizmet konusunda yarattığımız farkı geliştirip bu alanda yürüyeceğiz. Bu bize iş ve aş kazandırır.
Sonra turizm sektörünün duayen ismi Osman Ayık sözü aldı. Aynı şeyi o da söyledi. Eskisi gibi turizm yapılamayacağını söyledi. Sonra devam etti:
. Türkiye paket tura bağımlı. Paket turda İspanya ile başa baş gidiyoruz. 25-27 milyon paket tur turisti var İspanya’nın ama 85-90 milyon turist ağırlıyorlar.
. Bize gelen turistin neredeyse tamamı paket tur. İnovasyona ihtiyacımız var. Bu tesisin yaptığı tenis organizasyonu var mesela farklı bir açılım.
.Paketten kurtulmak için önce hibrit turizme yönelmeliyiz. Sonrasında başka alternatifler geliştirmeliyiz.
Tenis bizim için avantaj olacak
Tenis konusundaki farkın çok önemli olduğunu söyleyen Şahinler Holding’in Turizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin şu noktaların altını çizdi:
“121 dönüm arazi üzerinde kurulu Güvenli Hizmet Sertifikası alan tesiste; pandemi ile ilgili tüm tedbiri aldık. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Otelde tenis akademisi kurduk. Hem Türk hem de yabancı öğrenci ve hocaları ağırlıyoruz. Yarı sosyal sorumluluk olarak başladığımız bu iş bizi farklı bir noktaya taşıdı. Teniste dünyada ilk onda yer alacak sporcular kazandırmak istiyoruz. Bu bizi iç turizmde de farklı bir avantaj sağlayacak” dedi.