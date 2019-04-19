Türkiye daha yeşil bir dünya için öncü olacak

Türkiye, ülke tanıtımları, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve insanlığın ortak problemlerinin çözümü noktasında eşsiz bir platform özelliği taşıyan Expo etkinliklerine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor. Expo 2019, bu yıl “Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa” temasıyla 29 Nisan-7 Ekim tarihleri arasında 110 ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla Pekin’de gerçekleştirilecek.
Ülkemiz, geniş katılımlı bahçecilik fuarı olması beklenen Expo 2019 için Ticaret Bakanlığı nezdinde çok iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Buna göre Türkiye, “Geleceği Yeşil ile Kucakla” teması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir yeşil bir dünya bırakma vizyonuyla hazırladığı pavyonuyla Expo 2019 Pekin’de en çok ilgi gören ve en çok konuşulan ülke olmaya aday…
Türkiye bu önemli etkinlikte şu mesajları verecek:
. Türkler, renkliliği, çeşitliliği ve güzel kokuları ile bir bahçeye sahip olmayı dünyanın en büyük zenginliği olarak görmüş ve bahçelerini Türk kültürü ile özdeşleşen birçok güzel çiçek ile süslemişlerdir.
. Bu zenginliğin meyvesi olarak bahçeler iyileştirici ve dinlendirici özelliği ile insanlığa bir armağan sunarken, Türkler ise bu armağanı yaşam alanlarının neredeyse tamamına taşımışlar.
. Expo 2019 Pekin Türkiye pavyonu, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden ilhamla ve bütünlüklü olarak geçmişin, bugünün ve geleceğin yeşille mümkün olduğu mesajını ziyaretçilere iletmek gayesiyle tasarlanmıştır.
. Türkiye’nin Expo 2019 Pekin teması “Geleceği Yeşil ile Kucakla”dır. Geleceğe bir iz bırakmak ve insanlığa bir mesaj vermek isteyen Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir gelecek için potansiyeli, gücü ve vizyonu doğrultusunda EXPO
2019 Pekin’de tüm insanlığa ortak bir çağrıda bulunmaktadır.
. Asırlardır ev sahipliği yaptığı onlarca kültürün ayak izleri ile insanlığın ortak noktası Anadolu’nun, önce insan yaklaşımı, doğaya karşı duyduğu saygı ve paylaşımcı değerleri ortaya konuyor.
EXPO’da iz bırakmak istiyoruz
EXPO 2019’da yerini alacak olan Türkiye Pavyonu ile ilgili bilgiyi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu sözlerle verdi:
. Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar ne kadar güçlü algılandığı da
önemli. Biz de çalışmalarımıza bu yönde yön veriyoruz.
. EXPO'larda yer almanın, ülkemizin ekonomik ve siyasi başarılarının, çalışmalarının ve çabalarının daha etkin duyurulmasına fayda sağlayacağına inanıyoruz.
. EXPO'lar iş birliğini artıran, ülke tecrübelerinin paylaşıldığı alanlar. Son zamanlarda dünyada, sürdürülebilir bir kalkınma ve sürdürülebilir gelecek, insanların ortak noktası olmuş durumda.
. Ülkemiz de, EXPO'da iz bırakmak ve dünyaya mesaj vermek arzusundadır. Daha yaşanılabilir bir dünya, üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları paylaşmak üzere, organizasyonda güçlü bir şekilde yerimizi almış bulunuyoruz.
. Türkiye ilk defa 1851 yılında Londra'da EXPO'ya katılım sağlamış. Çin'deki Pekin EXPO 2019 da bizim katılacağımız 20'inci EXPO olacak.
Türkiye daha yeşil bir dünya için öncü olacak
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