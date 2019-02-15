750 Genç Yarını İnşa Etmek İçin Proje Üretecek Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “Yarını İnşa Et” projesi başladı. Proje kapsamında 4 farklı şehirden 750 genç, akıllı şehirler, çevre ve enerji alanındaki sorunlara teknolojik çözümler üretecek.

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) birlikte yürüttüğü “Yarını İnşa Et” projesi start aldı. Proje için Adana, Trabzon, Konya ve Mardin’de düzenlenecek eğitimlerle toplam 150 öğretmene programlama ve elektronik eğitimleri verilecek, bir programlama kiti olan Arduino’nun kullanımı öğretilecek. Eğitimlerin ardından her öğretmen 5’er kişilik öğrenci ekiplerinin akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm sunan teknoloji temelli projeler üretmesine rehberlik edecek.



Sabancı Vakfı olarak kadın, genç ve engellilere yönelik projeleri desteklediklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “45 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyor, bu kapsamda gençlerin güçlenmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine büyük önem veriyoruz. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile birlikte yürüteceğimiz bu proje ile de hem gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerinin gelişmesine, hem de içinde yaşadıkları çevreye ait sorunları fark ederek çözüm üretmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ortaya çıkacak projeleri görmek hepimiz için çok heyecan verici olacak. Sabancı Vakfı olarak gençlere ilham vermekten ve onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.



Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) olarak teknoloji ve inovasyon alanında geliştirilen yenilikçi modeller ile zengin, güvenilir ve şeffaf bir aracılık platformu olmaya gayret ettiklerini belirten TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav “Günümüzde gençliğimizin hızlı bir şekilde inovasyon dünyasına katılmaları ve bütün dünyada bu işi hızlandırmak için ortaya konan katma değer ve sermayeye de sahip olmaları çok önemlidir. Biz gençlerimizin bu yeni reel dünyadaki problemlerin çözümlerini üretmeleri için gereken bir takım niteliklere sahip olmalarını istiyoruz. 2017 yılında Teknoloji üreten Türkiye vizyonu ile ülkemizin yarınları olan öğrencilerimize, öğretmenlerinin rehberliğinde analitik düşünmelerini teşvik edecek bir dijital dönüşüm projesi olarak başlattığımız Yarını İnşa Et Projesi’ni 2019 yılında Sabancı Vakfı ile birlikte Adana, Trabzon, Konya ve Mardin’de gerçekleştirmekten mutluyuz.” dedi.



Başarılı projelere sanayi işbirliğiyle hayata geçirilecek



Proje kapsamında 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri ekipler oluşturarak kendilerine ücretsiz sağlanan kitlerle çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm üretecek ve projelerini oluşturacak. Hazırlanan 150 proje arasından finale kalanlar İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek. Akıllı şehirler, çevre ve enerji başlıklarında gerçekleştirilecek projeler, gerçek sorunlara çözüm üretme, yenilikçilik, teknoloji ve ticarileşme gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Başarılı ekiplere kodlama eğitimi ve maker kamplarına katılım gibi fırsatlar sunulurken, uygulanabilir projelere girişimcilik desteği ve sanayi ile işbirliği yaparak fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunulacak.



Projede Sabancı Vakfı okullarından 10 öğretmen yer alıyor



“Yarını İnşa Et” projesi kapsamında eğitim alan öğretmenler arasında Sabancı Vakfı kalıcı eserlerinde görev yapan 10 öğretmen de bulunuyor. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarında görev yapan öğretmenler öğrencilerine çözüm üretme sürecinde mentorluk edecek.

