CW Enerji, Nevşehir'deki GES'ler için ön kabul aldı - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji'nin, Nevşehir'de inşa edilen toplam 2,1 megavat kurulu güce sahip Meteor 06 ve Meteor 70 Güneş Enerjisi Santralleri'nin (GES) ön kabulünün tamamladığı bildirildi.

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji'nin, Nevşehir'de inşa edilen toplam 2,1 megavat kurulu güce sahip Meteor 06 ve Meteor 70 Güneş Enerjisi Santralleri'nin (GES) ön kabulünün tamamladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu projede 7 bin 920 adet güneş paneli ve 46 adet inverter kullanıldığı kaydedildi.

Toplamda 42 gün içinde kurulumu tamamlanan ve 12 Mayıs itibarıyla işletmeye hazır hale getirilen santralin yaklaşık bin 837 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yapılan arazi tipi GES projesinde titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Ülke olarak güneş enerjisi potansiyelimiz toplam elektrik enerjisi ihtiyacımızın tamamından kat ve kat daha fazlasını tek başına karşılayabilecek kadar büyük. Biz de CW Enerji olarak yaptığımız ciddi yatırım hamleleriyle fotovoltaik sektörünü Türkiye’de daha da yaygınlaştırmak, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.