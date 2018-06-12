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Erdoğan: “TANAP ile Türkiye kritik bir konuma geldi“

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi" - "TANAP başlangıç kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp doğalgazdır. Bunun 6 milyarı Türkiye'ye 10 milyar metreküpü ise Avrupa'ya taşınıyor" - "TANAP'ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" - "Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını Haziran 2019'da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Erdoğan: “TANAP ile Türkiye kritik bir konuma geldi“
ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Türkiye'nin transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldiğini bildirdi.
Erdoğan, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ın gaz dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'nda yapılan açılış törenine katıldı.
"Enerjinin İpek Yolu" olarak tanımladıkları Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür." dedi.
TANAP'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak vizyonun en son meyvesi olduğunu dile getiren Erdoğan, TANAP'ın aynı zamanda devreye alacakları yeni projelerin de müjdecisi olduğunu söyledi.
Erdoğan, TANAP'ın başlangıç kapasitesinin yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz olduğunu bildirerek, "Bunun 6 milyarı Türkiye'ye, 10 milyar metreküpü ise Avrupa'ya taşınıyor... TANAP'ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.
TANAP'ın kısa sürede hayata geçmesinde, Türkiye'nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolünün olduğunu vurgulayan Erdoğan, Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatının Haziran 2019'da yapılmasının planlandığını bildirdi.
"Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih'i Akdeniz'e uğurladık. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip bu gemimizle ülkemizin önemli bir eksikliğini gidermiş olduk." diyen Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücünü 12 bin 305 megawattan 40 bin 838 megawata yükselttiklerini belirtti.

- "Müslümanları hedef göstermenin hiç kimseye faydası yok"

Türkiye olarak Avusturya hükümetinin yanlışta ısrar etmek yerine bir an önce aklıselime dönmesinde fayda gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Müslümanları hedef göstermenin, yabancı düşmanlığını kışkırtmanın, ibadethanelerin kapısına kilit vurmanın hiç kimseye faydası yoktur. Gerilim politikalarından siyasi rant devşirmeye çalışmak basitliktik, basiretsizlik, ateşle oynamaktır." dedi.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yabancı karşıtı ve İslam düşmanı akımlar maalesef giderek sosyal ve politik hayatı daha çok zehirliyor. Kısa vadeli çıkarlar uğruna kimi Avrupalı siyasetçiler de adeta yangına körükle gidiyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı Avrupa devletlerinde yaşayan bir ülke olarak bu kötü gidişattan son derece rahatsızız... Avrupa'daki toy siyasetçiler, insanların sinir uçlarına dokunan manevralar yapmadan önce kendi tarihlerine bir baksınlar ve oradan da bir ders alsınlar."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTANAP
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