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Isı pompaları enerjide ciddi tasarruf sağlıyor

- Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Genel Müdürü Serhat Çınar: - "Tüketici, ısı pompası sayesinde enerji giderlerinde ortalama yüzde 50 tasarruf yaparak faturalarını yarı yarıya düşürebiliyor"

Isı pompaları enerjide ciddi tasarruf sağlıyor
İSTANBUL (AA) – Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Genel Müdürü Serhat Çınar, hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompalarının doğalgaz ve klima sistemlerine göre ısıtma ve soğutmada daha fazla tasarruf sağladığını belirterek, "Tüketici, ısı pompası sayesinde enerji giderlerinde ortalama yüzde 50 tasarruf yaparak faturalarını yarı yarıya düşürebiliyor." ifadesini kullandı.
Çınar yaptığı yazılı açıklamada, ısı pompalarının hem tüketiciye ciddi tasarruf sağladığını hem de servis masraflarını ortadan kaldırdığını kaydetti.
Isı pompalarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayan güvenli sistemler olduğunu aktaran Çınar, “Enerji Bakanlığı’nın yayınladığı 1 Nisan 2011 tarihindeki yasaya göre ısı pompalarının kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu sistemin yaygınlaşmasıyla küresel ısınma etkilerinin azalması ve daha sağlıklı bir hava solumak mümkün hale gelebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yakıt ve yakıt deposu bulundurmayan, yerleşim alanı içinde patlama veya yanma riski olmayan, baca ve atık gaz çözümü gerektirmeyen bir işletim sistemi olan ısı pompalarını, müşterilerin telekomünikasyon tekniği vasıtasıyla internet üzerinden yönlendirilebildiklerini ifade eden Çınar, şunları kaydetti:
"Hava kaynaklı ısı pompaları doğalgaz ve klima sistemlerine göre ısıtmada yüzde 30, soğutmada ise yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlar. Toprak ve su kaynaklı ısı pompalarında ise ısıtma ile soğutmada tasarruf oranı yüzde 60 geçiyor. Böylece tüketici, ısı pompası sayesinde enerji giderlerinde ortalama yüzde 50 tasarruf yaparak faturalarını yarı yarıya düşürebiliyor."
Isı pompalarının genellikle dört yıldan daha az geri ödeme süreleri olduğu belirten Çınar, "Geri dönüş süreleri, gaz fiyatları yükselmeye devam ederken sürekli olarak düşmekte, elektrik fiyatları ise yenilenebilir elektrik üretimindeki yatırımlar nedeniyle azalmaktadır." ifadelerini kullandı.
Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri, 2009 yılından beri İsveç merkezli NIBE ısı pompalarının Türkiye'deki dağıtım ve servis ağı hizmetlerini gerçekleştiriyor.

 
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