İstanbul Havalimanı Yine “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" Arasında

Bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı; güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ndan” biri seçildi.



İGA İstanbul Havalimanı, dünya devlerini geride bıraktı…

Travel and Leisure dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İGA İstanbul Havalimanı; Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Zürih Havalimanı (İsviçre), Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Havalimanı (Japonya), Kopanhag Havalimaın (Danimarka) gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

25 Ekim 2021 tarihinde başlayan oylama 28 Şubat 2022’de sona ererken İGA İstanbul Havalimanı’nın dergi okuyucularından aldığı 94.06 puanla oy oranını geçen yıla göre daha da artırdığı dikkat çekti. İGA İstanbul Havalimanı için bir okuyucu, “İstanbul Havalimanı, başlı başına bir varış noktası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi hissetmiyorsunuz” açıklamasında bulundu.

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde; havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.