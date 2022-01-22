İşte Borsa İstanbul'un rekorlarla geçen 2021 yılı!

Pandemiyle geçen bir yıl olarak geride bıraktığımız 2021 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Halka arz sayılarının, işlem hacimlerinin, endekslerin ve yatırımcı sayılarının rekorlar kırdığı 2021 yılı, sermaye piyasaları açısından başarılı bir yıl oldu. Salgın sürecine rağmen tüm hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulması sağlandı, piyasanın ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edildi. Sektör olarak aslında çok ciddi bir sınavdan geçildi, değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurulması başarıyla sağlandı. Tüm sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde özveriyle çalışıldı” dedi.

"SANAYİ VE TİCARET ODALARIMIZLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Ergun, Borsa olarak bu sene iş yapma modellerinde bir dönüşümü gerçekleştirdiklerine işaret ederek şunları söyledi: “Sadece, şirketlerin işlem görme başvurusundan sonra bu başvuruyu değerlendiren bir borsa değiliz artık. Başvuru öncesi, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında şirketlerimizin varsa sorunlarını çözen, destek olan ve yol gösteren bir borsaya dönüştük. Şirketlerimizi ziyaret ederek, halka arzın ve sermaye piyasasının ekonominin vazgeçilmez bir ayağı olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımızla iş birliği yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de buna devam edeceğiz.

2021 yılında elde ettiğimiz en önemli rekor halka arz sayısında oldu. Halka arz edilen 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. 2020 yılında ise 8 şirket ile 1,1 milyar TL tutarında halka arz gerçekleştirilmişti. Bundan önceki rekor 35 şirket ile 1990 yılındaydı. Böylece, dünya borsaları arasında, halka arz sayısı bakımından Borsa İstanbul 14 basamak birden yükselerek 13’üncü sıraya yerleşti. İstanbul, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Rize gibi ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren birçok sektörden şirket bu yıl aramıza katıldı. Şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişmelerine destek olduk. Şirketlerin öz sermayelerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız; her sene, ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çok sayıda şirketimizin yatırımlarını halka arz aracılığı ile finanse etmelerini sağlamaktır. Çünkü şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları “uzun vadeli TL” sadece sermaye piyasalarında ve Borsa’da mevcuttur. 2021’de aynı zamanda borçlanma aracı ihraçlarıyla 258,5 milyar TL kaynak sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanmış oldu. Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan, üretim yapan, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam oluşturan şirketlerimizi, yatırımlarını ve büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz.”

Ergun, “2020 yılı başında 1,2 milyon vatandaşımız pay senedi sahibi iken, bu sayı 2021 yılında 2,4 milyona kadar yükseldi. Bireysel yatırımcı sayısındaki artışın, sorumluluklarımızı artırdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Yatırımcılarımızı finansal okuryazarlık konularında bilgilendirmeye yönelik adımlar atıyoruz ve yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla tedbirler alıyoruz” dedi.