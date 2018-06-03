Madenler nitelikli iş gücüyle daha güvenli olacak - Mesleki Yeterlilik Kurumu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu-İş arasında maden sektöründe 20 ulusal yeterliliğin hazırlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı - Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan: - "Tüm tarafların yer aldığı iş birliği protokolüyle madenlerimizin daha güvenli çalışma alanları olması için önemli bir adım daha atmış olduk"

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında maden sektöründe 20 ulusal yeterliliğin hazırlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda birçok kurum, kuruluş ve meslek örgütüyle iş birliği protokolleri imzalayan MYK, iş kazalarının en fazla yaşandığı sektörlerden olan maden sektörüne yoğunlaştı.

Kurum, aralarında arazi işçisi, tahliyeci, yer altı nakliyat işçisi, patlayıcı madde ambarcısı, tulumbacı, kuyu bakım işçisi, aspiratör ve dragline operatörlerinin de yer aldığı madencilik sektöründeki 20 meslekte ulusal yeterlilik hazırlamak için Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu-İş ile iş birliği protokolü imzaladı.



- "Daha önce atılan adımların devamı"



MYK Başkanı Adem Ceylan, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" meslekleri barındıran maden sektöründe yeterlilik hazırlama çalışmalarının kaliteden ödün vermeyecek bir biçimde sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Maden sektörünü iş kazaları açısından riskli bir sektör olduğunu vurgulayan Ceylan, bu sektörde bilgi, birikim ve yeteneğe sahip, nitelikli ve belgeli çalışanların varlığının iş kazalarının önüne geçebileceğini kaydetti.

İmzaladıkları iş birliği protokolünün maden sektörüne yönelik daha önce attıkları adımların devamı niteliğinde olduğunu ifade eden Ceylan, "Tüm tarafların yer aldığı iş birliği protokolüyle madenlerimizin daha güvenli çalışma alanları olması için önemli bir adım daha atmış olduk. Hem sektöre hem çalışanlara hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.



- Belgeli çalışan sayısı 346 bine ulaştı



Faaliyetine 2006ʹda başlayan MYK tarafından, bugüne kadar 943 ulusal meslek standardı ile 444 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 194 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu.

MYK tarafından bugüne kadar 346 bin 378 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.