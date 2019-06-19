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Sağanak geliyor!

Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sağanak geliyor!
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Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik ve Balıkesir) ve İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

İç Anadolu (Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray ile Ankara'nın güney ve batı ilçeleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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