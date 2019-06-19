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“Selde araba kullanmaya çalışmayın“

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, sel suyunda asla araba kullanılmaması gerekiyor.

“Selde araba kullanmaya çalışmayın“
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, sel suyunda asla araba kullanılmaması ve yürünmeye çalışılmaması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli yağış ve selden korunmak için bazı önlemlere dikkat etmek gerekiyor.
Şiddetli yağış durumunda güncel son meteorolojik bilgilere sahip olmak ve sel uyarılarını medyadan takip etmek önem taşıyor. Kısa süreli yoğun yağışın ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına yol açma riski bulunuyor.

Sel ihtimali durumunda, evdeki değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırmak, zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri almak gerekiyor.

Sel durumunda su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyu bulundurulması tavsiye ediliyor. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri girebilecek olması nedeniyle kum torbaları temin etmek önem taşıyor.
Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durmak, açık alanda bulunuluyorsa yüksek yerlere çıkmak gerekiyor.

"15-20 santimetre derinlikteki su insanı devirir"

Asla sel suyu içinde araba kullanılmaması da hayati önem arz ediyor. Bu kapsamdaki ölümlerin yüzde 80'i araç içinde yaşanıyor. Aracın selden etkilenmeyecek bir yere çekilmesi öneriliyor.

Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürünmeye çalışılmaması gerekiyor. Hızla akan 15-20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirebileceği belirtiliyor.
Sel nedeniyle ev ya da iş yerlerinin boşaltılması gerekiyorsa elektrik ve doğal gaz gibi bağlantıların kapatılması önem taşıyor.

Selin ardından binalardaki yapısal hasarın kontrol edilmesi gerekiyor. Sel suyuyla temas etmiş bütün gıda malzemelerinin konserve dahi olsa atılması öneriliyor.

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SelMeteoroloji Genel MüdürlüğüAraba Kazası
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