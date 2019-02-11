“Taşeronların kadroya geçirilmesinin öncüsü Yol-İş'tir“

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Birileri bugün sahiplenmek istese de gerçek, Türkiye'de taşeron işçilerin kamuda kadroya geçirilmesinin öncüsü ve önderinin Yol-İş Sendikası olduğudur." dedi.



Ağar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Yol-İş'in 52 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri olduğunu belirterek, "İnşaat" iş kolunda örgütlü olan sendikalarının kamu ve özel sektörde üyelerinin bulunduğunu vurguladı.



İnşaat sektöründe yaşanan daralmayı iş kolunda da hissettiklerini ifade eden Ağar, Temmuz 2018'de 1 milyon 805 bin olan iş kolundaki toplam işçi sayısının Ocak 2019'da 1 milyon 260 bine düştüğüne dikkati çekti.



Ağar, kamuda taşeron işçilik sorununu Türkiye'nin gündemine Yol-İş Sendikasının getirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Önce Karayollarındaki taşeron işçileri sendikamıza üye yaptık. Daha sonra bu işçilerin muvazaalı olarak çalıştırıldığıyla ilgili davalar açtık. Davaları kazandık. Yargı kararlarının uygulanmaması üzerine mitingler düzenledik. Birileri bugün sahiplenmek istese de gerçek, Türkiye'de taşeron işçilerin kamuda kadroya geçirilmesinin öncüsü ve önderinin Yol-İş Sendikası olduğudur. İlk olarak 30 Nisan 2015'te 6 bin 500, bir yıl sonra da 3 bin 500 Karayollarında çalışan Yol-İş üyesi taşeron işçimiz kadroya kavuştu. Bizim bu kazanımlarımız daha sonra farklı kurum ve kuruluşlardaki 900 bin taşeron işçisinin kadroya alınmasının temelini oluşturdu."



- "Taşeron işçiler çok daha mutlu olmadılar"



Ağar, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında 900 bine yakın taşeron işçisinin kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına alındığı anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"696 KHK ile taşeron işçiler çok daha mutlu olmadılar çünkü bu kapsamda kadroya geçen arkadaşlarımız, Yüksek Hakem Kurulunun yapmış olduğu Toplu İş Sözleşmesi'nin getirdiği hakların dışına çıkamıyor. Bu nedenle ücretlerine altışar aylık dönemlerde sadece yüzde 4'er zamlar uygulanıyor. Türk-İş yönetimi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza kadroya geçen taşeron işçilerin 2019'daki Toplu İş Sözleşmesi'nden faydalanması talebini içeren bir mektup gönderdik. Bu konuda olumlu adımların atılmasını umut ediyoruz."



- "Sendikanın olduğu iş yerinde iş verimi artar"



Diğer iş kollarında olduğu gibi "İnşaat" iş kolunda da örgütlenme sorunu yaşandığını belirten Ağar, "Büyük firmalar iş yerinde sendikanın olmasını ister çünkü sendikanın olduğu iş yerinde hem iş verimi artar hem de iş barışı söz konusu olur. Sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerinde işveren daha çok kazanır. Bunu, sendikal örgütlülüğün uzun yıllardır olduğu Türkiye'nin önde gelen birçok şirketinde memnuniyetle görebiliyoruz." dedi.