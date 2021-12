Türkiye'nin ilk robot süpürgesini Sunny üretecek

Türkiye’nin en büyük üç elektronik üreticisinden biri olan, aynı zamanda alanında en güçlü üçüncü ihracatçı durumunda bulunan Sunny Elektronik, 2022 yılına sayılı günler kala önemli bir işbirliğine imza attı. Yüzde yüz yerli sermaye ve üretim gücüyle 42 yıldır en yeni teknolojileri erişilebilir hale dönüştüren marka, Reddot, Good Design, IF gibi çok sayıda uluslararası tasarım ödülü sahibi Viomi IoT@Home ile belli ürün gruplarında güçlerini birleştirdiğini duyurdu.

Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük 3 elektronik üreticisinden biri olarak, 110.000 metrekare kapalı alanda teknolojik modern altyapımız ve 1500’den fazla çalışanımızla üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Türkiye’ye ve dünyaya dağıtıyor, ödüllü hizmet ağımızla her zaman müşterilerimizin yanında oluyoruz. Yeni ürünler ve yeni pazarlar ile global pazarlarda sağladığımız istikrarlı büyümemizi, ürün gamımıza robot süpürge gibi birçok yenilikçi ürün ekleyerek sürdürmeyi planlıyoruz. Çin'in lider teknoloji firmalarından biri olan Viomi ile kurduğumuz stratejik ortaklık anlaşması, Viomi Akıllı Robot Süpürgelerin ürün geliştirme, montaj, üretim, satış-dağıtım alanlarında Sunny’i yetkili kılıyor. Söz konusu işbirliğinin yerli üretime ve ihracata da büyük katkılar sağlanmasını bekliyoruz.”

2022 yılının ilk çeyreğinde Viomi Akıllı Robot Süpürgelerinin tüketici ile buluşacağını, önce iç piyasada sonra Avrupa pazarında satışa sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Sesli komutla çalışacak, siz evde yokken bile eviniz tertemiz kalacak

Alpha 2 Pro, V5, V5 Pro adı altında piyasaya sürülecek ilk ürünler hakkında da bilgi veren Adem Atmaca şunları kaydetti: “Nesnelerin İnterneti ile evlerde benzersiz bir ekosistem yaratan Viomi IoT@Home’un Alpha 2 Pro, V5 ve V5 Pro Modellerinin üretimi ve V2 Pro’nun pazarlama ve lojistiği ilk defa Türkiye'de Sunny tarafından yapılacak. Yüksek emiş gücü ve lidar sensör yapısıyla benzerlerinden daha üstün özelliklere sahip olan Alpha 2 Pro, 4000 PA emiş gücü ve 5200 mAh batarya kapasitesiyle özellikle büyük ev sahibi olan teknoloji severleri mutlu edecek. Lidar sensör teknolojisi ile engellerden kaçınma özelliğine sahip olan Alpha 2 Pro, halı algılama özelliği ve otomatik toz boşaltma ünitesiyle de bir ay boyunca eller serbest temizliğin rahatlığını yaşatacak. Farklı emiş gücü ve batarya güçlerine sahip olan Viomi Akıllı Robot Süpürgeler, her ihtiyaca ve her bütçeye hitap edecek. Mi Home uygulaması sayesinde akıllı telefonla internetin olduğu her yerden kontrol edilebilen Viomi Akıllı Süpürgeler, LDS Akıllı Navigasyon ve AI Algoritma özellikleriyle evinizin haritasını eksiksiz çıkartarak, size istediğiniz gibi bir temizlik programı yapmanızı sağlayacak. Google ve Alexa uygulamaları sayesinde sesli komut ile de çalışabilen Viomi Akıllı Süpürgeler 2022 yılının en vazgeçilmez ürünü olacak.”

Üretiminin Yüzde 35’ini İhraç Ediyor

Adem Atmaca, konuşmasında Sunny’nin üretim tesisine ve alt yapısına da değindi. 110 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu modern tesiste dünyanın ihtiyacına yönelik akıllı çözümler geliştirdiklerini dile getiren Adem Atmaca, Türkiye’nin başarılı zihinlerinden oluşan 1500’ü aşkın üretim ordusuyla 2022’ye çok daha güçlü gireceklerini, 2023 hedeflerinin ise dünyanın Türkiye merkezli teknoloji partneri olmak olduğunu ifade etti.

Üretimlerinin yüzde %35’ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ettiklerini söyleyen Adem Atmaca, “Avrupa ve Amerika pazarını son derece önemsiyoruz. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkeler önemli fırsatlar barındırıyor. 2022 yılında ana pazarlarımızın yanı sıra hedef pazarımız durumunda bulunan Almanya, Fransa ve İspanya’da daha fazla aktif olmak istiyoruz. Akıllı, hayatı kolaylaştıran, kaliteli ürünlerimize herkesin erişebilmesi bizler için önemli. ‘Herkes için iyi yaşam’, vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Bu nedenle fiyat politikamız karlılıktan çok erişilebilirlik üzerine kurulu. Sadece Türkiye için değil bütün dünya için erişilebilir çözüm ortağı olmak istiyoruz. Şu ana kadar bunu başarı ile gerçekleştirdik, yeni iş birliğimiz ve ürün çalışmalarımızla bunu bir adım daha ileri taşımanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Pandemi e-ticarete yatırım yaptı

Ürünlerini dünyanın pek çok ülkesine ulaştırarak Türkiye’nin dünyadaki vitrinine kalıcı değerler kazandırdıklarını söyleyen Adem Atmaca, konuşmasına şöyle devam etti: “Ödüllü müşteri hizmetlerimizle tüketici memnuniyetimizi her geçen gün yukarıya taşıyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürünleriyle iç piyasada ve küresel pazarda sağladığımız istikrarlı büyümemizi, ürün gamımıza ekleyeceğimiz yeni ürünlerimizle destekleyeceğiz. 2022 yılında çok daha fazla konuşulacağız.”

Pandeminin elektronik alet tercihine etkisini de değinen Adem Atmaca, “Ev içi kullanımda konfor ve güvenlik çok daha ön plana çıktı. Evde geçirilen zaman ve evlerin büyük oranda ev-ofise dönüşmesi de satışlara ciddi şekilde yansıdı. Sunny olarak e-ticaretimiz 2020 – 2021 döneminde yüzde arttı. En çok tercih edilen ürünlerimiz ‘Ultra HD 4K Smart TV’ler, Frameless TV’ler, Cyclone Süpürge ve Türk Kahve Makinesi’ oldu” dedi. E-ticaret tarafına yaptıkları yeni yatırımların büyüklüğünü 10 milyon TL olarak açıklayan Adem Atmaca, önümüzdeki iki yıl içinde e-ticaretin ciro içindeki payının yüzde 20’ye çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Adem Atmaca, Sunny Elektronik ürünlerine Amazon, Alibaba gibi uluslararası platformlar üzerinden erişmenin de mümkün olduğunu söyledi.