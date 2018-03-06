Türkiye ve Güney Kore'den yeni anlaşma!!! Türkiye ve Güney Kore nükleer alanında güçlerini birleştirdi. İki ülkenin uzmanları potansiyel proje ve uluslararası pazarlar için birlikte hareket edecekler.

Nükleer enerji üretiminde dünya 5’incisi Güney Kore’nin bu alandaki en önemli derneği olan Kore Uluslararası İşbirliği Nükleer Derneği (Korea Nuclear Association for International Cooperation - KNA) ile Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’nda Uzlaşı Belgesi imzaladı. İmza töreninde, KNA’dan Gihae Shin ve NMD Başkanı Dr. Erol Çubukçu yer aldı.



Güney Kore ve Türkiye hedef pazarlar için birlikte hareket edecek



Kendi santralini ihraç edebilme kapasitesine sahip nadir ülkelerden biri olan Güney Kore ile yapılan iş birliğinin kapsamında; insan kaynakları, nükleer politika geliştirme, nükleer tedarik zincirinde iki ülkenin firmalarının birbirine destek olması, lokalizasyon ve teknoloji transferi gibi başlıklar yer alıyor.



Uzlaşı belgesine göre; NMD ve KNA Türkiye ve Güney Kore’deki proje ve fırsatlarla ilgili birlikte çalışmalar yürütecek. İki derneğe üye şirket ve uzmanlara yönelik Türkiye ve Güney Kore’de seminerler düzenlenecek. Anlaşma doğrultusunda, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için nükleer endüstrisi alanındaki uzmanların bilgi alışverişi yapması da sağlanacak.



Nükleer ekonomiye pozitif katkı



İki örgüt arasındaki işbirliğinin ülkeler arasındaki ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade eden NMD Başkanı Dr. Erol Çubukçu, Türkiye’nin nükleer alanında ihracatçı bir yapı kazanması için Güney Kore’nin önemli bir yapıda bulunduğuna dikkat çekti. Çubukçu, KNA’nın Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’na dört üye şirketiyle birlikte Türk firmalarıyla ikili görüşmelerde bulunmak için geldiğini de belirterek, ülkeler arasındaki iş birliğinin uzun süreli olacağını vurguladı.