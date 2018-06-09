Ücretsiz seyahat desteği esnafın yükünü azalttı - Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü işletmecilerine yapılan aylık gelir desteği ödemesinin artırılması esnafın yüzünü güldürdü

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü işletmecilerine yapılan aylık gelir desteği ödemesinde artışa gidilmesi memnuniyetle karşılandı.

AA muhabirine konuşan Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şehir içi özel halk otobüsleri için ödenen ücretsiz seyahat desteğinin yaklaşık yüzde 33 oranında artırıldığını belirtti.

Ankara ve İstanbul'da bu kapsamdaki her bir araç için ödenen aylık bin liralık desteğin bin 330 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise bu rakamın 750 liradan bin liraya yükseltildiğini aktaran Soydaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da özel halk otobüsü işletmecilerine verdiği söz konusu müjdenin bir hafta içerisinde hayata geçirilmesi esnafımızın yüzünü güldürmüş, yükünü azaltmıştır." dedi.

Soydaş, büyükşehir olmayan diğer illerdeki ücretsiz taşıma karşılığı yapılan ödemenin de 600 liradan 800 liraya çıkartıldığını belirterek, "Tüm şehirlerimizin ortalamasını aldığımızda, söz konusu taşıma karşılığında yapılan ödeme zammı yüzde 33 civarındadır. Beklentimiz biniş başına ücret ödenmesi yönündeydi ancak bu artışı da özel halk otobüsü esnafının yükünün azaltılması bakımından anlamlı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyelerin ücretsiz ve indirimli taşımayı sübvanse etmesinin önünü açan yasal düzenlemenin de yakın dönemde hayata geçtiğini hatırlatan Soydaş, "Son yapılan düzenlemeler bizler için önemli gelişmeler. Ücretsiz taşıdığımız yolcuların toplam yolculara oranı yüzde 17 civarında. İhtiyaç sahiplerinin ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasından memnuniyet duyarız. Beklentimiz, engelli kartları başta olmak üzere ücretsiz binişlerde yaşanan suistimallerin son bulması yönünde." ifadelerini kullandı.