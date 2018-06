WWF-Türkiye'den pamuk çiftçisi projesi: Bin pamuk çiftçisi arıyor - WWF-Türkiye, Aydın'da ekonomik kalkınmayı artırmak ve tarım faaliyetlerinin çevre ile insan üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere beraber çalışacağı bin pamuk çiftçisi arıyor

İSTANBUL (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Aydın'da ekonomik kalkınmayı artırmak ve tarım faaliyetlerinin çevre ile insan üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere beraber çalışacağı bin pamuk çiftçisi arıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, WWF-Türkiye, Better Cotton Initiative (BCI) ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nin (IPUD) 2013 yılından beri Türkiye çapında yürüttüğü "Better Cotton" lisanslı sürdürülebilir pamuk üretimi programına Aydın ve çevresinde dahil oluyor.

Halihazırda bölgede 500 çiftçi ile yürütülen çalışmaya bin pamuk çiftçisi daha kazandırma hedefiyle yola çıkan WWF-Türkiye, pamuk sezonu boyunca çiftçilerle birlikte bölgede ekonomik kalkınmayı artırmak ve tarım faaliyetlerinin çevre ile insan üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışacak.

Türkiye pamuk üretiminin yüzde 7'sini kapsayan Aydın'da BCI kriterlerini gözeterek üretim yapmaya gönüllü çiftçiler aranıyor. Yürütülecek çalışma kapsamında, mahsul koruma uygulamalarının zararlı etkisini en aza indiren, suyu verimli kullanarak su varlığını koruyan, toprağın sağlığını önemseyen, bölgedeki doğal yaşam alanlarını koruyan, üretilen pamuğun lif kalitesini gözeten uygulamalarla daha iyi pamuk üretimi gerçekleştirilecek.



Program kapsamında çiftçinin az maliyetle daha iyi verim alabileceği yöntemleri de içeren doğa dostu uygulamaların eğitimleri verilecek. Ayrıca bu süreçte sahada çiftçilere destek olacak ziraat mühendisleri görevlendirilecek. Programın sonunda, eğitimlere katılıp üretim sürecindeki asgari gereklilikleri yerine getiren çiftçiler, BCI standartlarında "Better Cotton" lisansına sahip olarak hem doğa dostu üretim yapacak, hem de çağı yakalayarak ürünlerine değer katacaklar.

Uzmanların desteğiyle hem ekonomik hem de ekolojik açıdan sürdürülebilir üretim yapmak isteyen küçük veya büyük pamuk çiftçileri, programa başvurmak için WWF-Türkiye ofisleriyle iletişime geçebilir.