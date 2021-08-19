Celal Toprak

Yanlış bilgi daha kolay yerleşiyor… Hele de bilgi tarım ve gıda gibi hayati bir konuda veriliyorsa yanlışın işi çok kolay. Çünkü yanlış ilgi çekiyor. Yanlışta cehalet var. Yanlışta rating var. Peki yanlış yerleşince ne oluyor? Sadece şunu söyleyelim sağlıklı beslenmenin önü kapanıyor.
Peki yanlışa karşı mücadele eden yok mu? Var hem de SAVAŞ açan var. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı olduğu günden bu yana Savaş Akçan, doğrunun bayrağını yukarı çekmeye çalışıyor.
İlk göreve geldiğinde “Milli tohumculuğumuzun olmadığını, İsrail’e mahkum olduğumuzu söylüyorlar, ancak bunun gerçekle hiçbir ilgisi yok” demişti.
Bu sene bu söyleme çok farklı bir katkı yaptı ve şunları söyledi Savaş Akçan:
“Dünyada en stratejik sektörlerin başında tarım ve gıda geliyor. Bu gerçeği; iklim değişikliği, küresel ısınma, kuraklık, pandeminin etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı ile hepimiz çok daha iyi anladık. Millî ekonominin temeli tarım, tarımsal üretimin en önemli ve stratejik ögesi ise tohumdur. O zaman tohumu ve tohumculuk sektörünü de aynı bakış açısı ile değerlendirmek gerekiyor. Birliğimizin kurulduğu 2008 yılından bu yana, 15 yılda, sertifikalı tohum üretimi yüzde 800 arttı. 2022 yılının ilk 9 ayında tohum ihracatımız 150.8 milyon dolar, ithalatımız ise 137.8 milyon dolar oldu. Yani tohumda da ilk kez ihracat ithalatı geçti. Bugün 121 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz ve bu ülkelerin içinde tohumculukta dünya lideri olan ABD, dünya ikincisi olan Çin, üçüncü olan Fransa da var. İhracat yapmadığımız Avrupa ülkesi yok. Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri ve Afrika’ya 2021 yılı sonu itibariyle 350 milyon dolarlık ürün sattık.”
Evet, Savaş Akçan önce tohumda İsrail efsanesini yıktı. Bu yıl da tohum ihracatının ithalatı geçtiğini belirterek, bu konudaki yanlış bilgiyi ortadan kaldırdı. Sonra da başka yanlış efsaneleri yıkmaya başladı… İşte bu konudaki sözleri:
* Sertifikalı tohum karşıtı söylemlere geçmek istiyorum. Ne yazık ki; sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşmasının çok uluslu şirketlerin ve büyük marketlere ürün satan tedarik zincirlerinin işine yarayacağını söyleyenler var. Dikkatinizi çekmek isterim ki; uzun vadede bitkisel ürünlerde üretim miktarları artıyor. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde ekilen tarım alanları ürün gruplarına göre ya aynı kalıyor ya da azalıyor. O zaman bu üretim artışlarını nasıl sağlayabiliyoruz?
* Üretim yapılan alan azalıyor, üretim artıyorsa, bu birim alandan daha çok verim aldığımızın göstergesi olmuyor mu? Bu nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki en başta daha verimli çeşitlerin geliştirilmesiyle, sertifikalı tohum üretiminin ve kullanımının yaygınlaşmasıyla ve modern yetiştirme tekniklerinin kullanılmasıyla bu verim artışı sağlanıyor.
* Sertifikalı tohum; kayıt altına alınmış, tarımsal, teknolojik ve morfolojik özellikleri tanımlanmış, hastalık ve zararlılara toleranslı, çimlenme oranı yüksek, verimin yüzde 25’e kadar artmasını sağlayan tohum demektir.
* Sertifikalı tohumluk kullanmak kalite artışı demektir. Tarımsal sanayinin ihtiyacı olan standartlara uygun ürün demektir. Üreticinin ürününün pazarlarda ve borsalarda yüksek fiyatla satılması ve çiftçimizin daha çok kazanması demektir.
* Hibrit tohumlarda, hibrit olmayanlara göre verimi yüzde 100’e kadar arttırabilir. Ülke nüfusunun hızla artmaya devam ettiği ve üretimin de aynı hızla artması gerektiği gerçeğinden hareketle sertifikalı tohumlukların çok uluslu şirketlerin ve büyük marketlere ürün satan tedarik zincirlerinin işine yaradığını savunmanın ne kadar mantıksız bir durum olduğu kolayca anlaşılacaktır.
TÜRKTOB hakkında
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TÜRKTOB bünyesinde Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB), Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB), Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK), Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR), Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB), Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) yer almaktadır. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), ülkemiz tohumculuk sektörünün kanunla verilmiş yetkilere sahip en üst teşekkülüdür.