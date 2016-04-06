Turp Yiyerek Zayıflayın!

Öyle bir yiyecek olsa ki, yesek yesek kilo almasak…İşte bu niteliği taşıyan başucu sebzelerinden biri de turptur.



Ülkemizde çok yetiştirilen pazarlarda gözlerimize renk cümbüşü getiren turpa sofralarımızda yeteri kadar yer açmıyoruz.



İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, özellikle zayıflamaya çalışırken bize çok faydası olacak turpla ilgi bilgiler veriyor