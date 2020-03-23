Elif Attepe

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden 12 gün geçti, evlerimizde kendimizi mümkün olduğunca sevdiklerimizden yalıtarak günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz tabi bu arada dünyanın dört bir yanından gelen haberler cabası…gelin bugün virüs konuşmaya 10 dakika ara verelim ve iki hafta öncesine dönelim…8 Mart’ı konuşalım mesala muhteşem kadınlarımızı konuşalım. Önce ülkenin doğusuna doğru yola çıkalım Malatya’ya gidelim sonra istikamet İstanbul…

BAL KENT MALATYA

Malatya’ya son gidişimin üzerinden 3 yıl geçmiş, 3 yılda şehrin bu kadar değişmesine çok şaşırdım bu nasıl bir hız..birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Malatya bugün gerek görünümü gerek kültürel renkleri gerek ülke ekonomisine katkısı ile Türkiye’nin gözbebeği şehirlerinden biri haline gelmiş. Malatya şehrinin adı, Kültepe tabletlerinde bal anlamına gelen Melita, Hitit tabletlerinde Maldia olarak geçmekte ve kaynaklara göre tarihte bal ülkesi olarak anılmış…çok uygun bir isim..belki taşı toprağı bal gibi tatlı, altın rengi kayısı ile kaplı olduğu içindir.

Doğu Anadolu bölgesinin ekonomik anlamda en gelişmiş şehri Malatya dünyanın tükettiği kuru kayısının yüzde 80’e yakınını ihraç ederek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir şehir. Faydaları saymakla bitmeyen kayısının yaşı, kurusu, kolonyası, pestili, bademi, kremi, sabunu aklınıza gelen her şeyini yapıp dünyaya satıyor Malatya şehrimiz. Türkiye’nin AB coğrafi işaretli üç ürününden biri olan Malatya Kayısısı’nın yöresel mutfak için ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok herhalde ….

İşte bu güzel şehrin muhteşem kadınları, 3 gün süren bir kadınlar günü etkinliği düzenlediler. MalatyaPark AVM’nin içinde düzenlenen ‘Malatya’lı Kadınlar Burada’ etkinliğinde AVM’nin her köşesinde Malatya kadın kooperatifleri, dernekler, yerel idarelerin kadın temsilcilikleri, üniversite, tarımsal birlikler, ticaret örgütleri ve Malatya’nın Malatya olmasına katkı sağlayan kadınların yer aldığı toplulukların açtıkları standlarda yapılan işler, verilen katkı, eser ve ürünler sergilenirken hayata dokunan konularda söyleşi ve panellerde cabası.

Fikri hayata geçiren kişi MalatyaPark AVM’nin Pazarlama Müdürü Arzu Şavluk…enerjisi bir saniye düşmeyen, bulunduğu noktada sabit duramayan ve işini aşkla yapan muhteşem bir kadın…ilk tanıştığımız gün ‘biz Malatyalı kadınlar ürün ve üretimin her alanında emek veriyoruz, kadınlarımıza ürün güvenliğini anlatalım’ dediğinde bu kadar detaylı ve büyük bir organizasyon beklemiyordum açıkcası…

Arzu hanım tüm Malatya’yı toplayacak, Malatya’lı kadınların başarısını herkese duyuracak kafasına koymuş. Üç gün boyunca iş dünyasında kadın, toplumda kadın, kadın ve siyaset, göçmen kadınlar, kadına şiddet, cinsiyet eşitsizliği, kadın ve ticaret konularının hakim olduğu birçok panel ve söyleşi yapıldı, birbirinden değerli emekçi kadınlar kendilerini, çevrelerini ve bildiklerini anlattı, tartıştı ve çözümler önerdi.

Benimde konuşmacı olduğum yöresel ürünlerde pazarlama ve ürün güvenliği konulu panelin moderatörlüğünü akademisyen Gıda Yüksek Mühendisi Sevil Ergül yaparken, Malatya’nın en büyük kafe zincirlerinden Neşve’nin işletmecisi iş kadını Nazlı Çavdar ürün pazarlama konusunda deneyimlerini paylaştı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak görev alan ve özellikle Malatya’nın yöresel peynir çeşitleri ile ilgili çalışmaları olan meslektaşım Sevil hanımın moderasyonunda neler konuştuk neler…yöresel ürünlerde ürün güvenliği nasıl sağlanır, ekonominin mihenk taşı kooperatifçilik, coğrafi işaretler, kobilerde ürün güvenliği, sürüdürülebilir tarım ve daha birçok konuya değindik..

Nazlı hanım işletmelerinde yöresel ürünleri menülere nasıl eklediğini, kültürel mirasımız mutfağımızı nasıl tanıtacağımızı, restaurantlarında gıda güvenliğini nasıl sağladığını ve müşteri memnuniyetinin sırlarını tek tek anlattı…

Dışarıda güzel bir hava güneş var ama yakmıyor tam gezmelik…ama o gün Malatya’lılar gezmek yerine AVM’yi doldurmuşlardı..belediye başkanlarından, akademisyenlere, Malatya Ticaret Odası’ndan, kooperatif emekçilerine kadar herkes Malatya’lı kadınların gücünü görmeye gelmişti…

Malatya’nın her alanda emekçi kadınları muhteşem bir etkinliğe imza attılar, bu kadarla kalır mı? biliyorum ki biz bu muhteşem kadınların başarılarını ilerleyen zamanda daha çok duyucaz.

Malatya serüvenimizin ardından İstanbul’a geri dönüyoruz takdire şayan başka bir kadınlar günü etkinliğine gidiyoruz. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği ‘Güçlü Kadın, Güçlü Toplum, Güçlü Ekonomi’ diyoruz…detaylar yazının ikinci bölümünde…çok yakında..