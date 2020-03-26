Elif Attepe

Evlerde geçirdiğimiz ikinci haftadayız gözümüz kulağımız gelecek iyi haberlerde…komplo teorileri dinlemek istemiyoruz, artık doyduk… ama yılmak yok mücadeleye devam …hayat başlı başına bir mücadele değil mi zaten? doğarken bile mücadele ediyoruz hele ki pembe kıyafetlerle dünyaya gelenler olarak bir sıfır geride başlıyoruz hayata, daha çok savaşıyoruz mesela zaten bizim olması gereken değerlere sahip olabilmek için. O zaman bugün yılmadan mücadelesine devam eden kadınları konuşmaya devam edelim ve iki hafta önce yapılan bir etkinliğe gidelim.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için düzenlediği Güçlü Kadın, Güçlü Ekonomi, Güçlü Toplum etkinliği Taksim Elit World Hotel’in mekan sponsorluğunda yapıldı. Ataerkil toplumumuz içinde ayakta durmak için mücadele veren kadınlarımızdan yüzlercesi o gün orada konuştu, dinledi, alkışladı, gülümsedi ve hepsi anlaşılmanın ve birlikteliğin verdiği mutlulukla daha güçlü bir şekilde etkinlikten ayrıldı. Öğrenciden akademisyene, ev hanımından üst düzey yöneticiye, sosyal medya fenomenlerinden STK gönüllülerine kadar hepsi ayrı bir değer hepsi savaşçı kadınlar.

Etkinlik kapsamında düzenlenen interaktif panelde salonun yarıdan fazlası söz aldı duygularını, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı. Her ismi her fikri burada anlatmaya imkan yok ama katılan ve konuşan güçlü kadınlarımızdan bazılarını paylaşmadan geçmeyeyim.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serpin Alparslan’ın sözleriyle başladı panel, kadının toplumdaki yerine değindi Serpin hanım, keza kendisi başarılı işlere imza atan önemli bir gazeteci ‘kadınlar için birlik olmalı ses olmalıyız’ dedi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen usta gazeteci yazar Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Özen konuşmacılara söz vermeden önce muhteşem bir sunum yaptı ‘evinde ve işinde çalışan kadınlar, çoğu zaman yetersiz kaldıklarını düşünüyorlar ve yaptıkları işleri layığıyla yapamadıkları duygusuna kapılabiliyorlar. Önce bizler eşit olduğumuza inanmalıyız yoksa kimse vermez. Daha eşit günlere’ diyerek sözü konuşmacılara bıraktı.

Erkek egemen bir sektörün başarılı kadın yöneticisi Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer şirketindeki kadın çalışan oranının %70 olduğunu ve kadınların her zaman ve her yerde daha başarılı olduklarını anlatırken gözleri daha çok parladı, zaten Senur hanım kadınlardan bahsederken gözleri ışıl ışıl olanlardan, Senur hanım konuştukça bizler, umut var dedik mutlu olduk.

İstanbul Kadın Akademisi Platformu Başkanı Semra Aydın Avşar ‘hepimizin ayrı bir hikayesi ayrı kimlikleri var önemli olan kimliklerimizi baskı olmadan yaşamak ve mutlu olmak çünkü mutlu olabilen her kadın güçlüdür’ dedi.

Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ‘teknoloji geleceği şekillendirecek ama kadın sayısının yetersiz oluşu teknolojinin etkinliğini azaltır’ diyerek güçlü ekonomide kadınların rolünün altını çizdi.

Elite World Hotels Pazarlama Direktörü Fatma Bilgen ‘İş hayatında aktif rol oynayan her kadın, hiç kuşkusuz güçlü bir toplumun da üyesi olacak. Bu da beraberinde güçlü bir ekonomiyi ve global vizyonu getirecek. Yani bütün değişim bir kadınla başlayacak’ dedi. Bu arada etkinliğe mekan sponsoru olan Elit World Hotels’in başındaki isim, Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu’nu da unutmayalım, başarısı kadar duyarlılığı da yüksek muhteşem bir kadın.

Teksan Jenaratör Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer ‘kadınlar, ekonominin içinde olursa daha güçlü kadın, daha güçlü ekonomi ve daha güçlü toplum olacaktır’ dedi.

KADINA GÜÇ KATANLARA ONUR BELGESİ

Emek veren, zaman harcayan, katılan her isim ayrı bir değer. Sosyal bilinçle kendini sorumlu hisseden güçlü kadınlarımızın sayısı hiçte az değil. İşte kadınlara güç katan bu isimlerden bazılarına onur belgesi unutulmadı.

İşte onur belgesi alanların isimleri;

Aylin Sezgin -Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı,

Begüm Mutuş- Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü,

Aydan Tetik- Green Pack Yönetim Kurulu Başkanı,

Nilüfer Yahyaoğlu- Zon Pazarlama Turizm Yönetim Kurulu Başkanı,

Yasemin Ataman- Unilever Food Solutions Yönetici Şef

Delta Polat- Süper Test Oto Ekspertiz Sahibi,

Ayşegül Dede- Kidsnook Kurucusu,

Filiz Öztürk- Opet Yönetim Kurulu Üyesi,

Fatma Aydoğdu- Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi,

Tülin Yazıcı- Dress Best Uniforms Yönetim Kurulu Başkanı ,

Sibel Bora Abdik- Goldmaster Yönetim Kurulu Üyesi,

Gülsen Akbulak- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yazmanı,

Nurcan Akad- Gazeteci,

Nurten Tuncer-Çeşme Bazlama Kahvaltı Kurucusu

Ayrıca organizasyonun gerçekleştirilmesinde emek harcayan etkinlik icra kurulu üyeleri Demet Kalendergil, Serpin Alparslan, Gönül Yıldırım, Hatice Ünal Bilen, Çağlar Çağatay, Serap Mar, Saadet Büyük, Hediye Boztemur, Ayfer Demirel, Nur Ündey, Sevda Yılgaz, Duygu Tekci , Zeynep Göğüş ve Perihan Çakıroğlu ile sosyal medya fenomenleri Gülşah Demirel, Merve Menevşe ve Zeynep Acar’ı da unutmayalım, hepsi güçlü kadınlar hepsi güçlü toplum için önemli bir değer.

Hep kadınlar dedik ama bu etkinliğin hayata geçirilmesinde emek harcayan erkekleri de anmadan geçmeyelim, etkinliğin fikir babası ve gerçekleşmesini sağlayan kişi Ekonomi Gazetecileri Deneği Başkanı Celal Toprak teşekkürü en çok hak edenlerden. Yine Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi Çetin Ünsalan, Talip Bayram, Recep Erçin ve Musa Alioğlu etkinliğe katkı sunan ve cinsiyet eşitsizliğine bağlı toplumsal eşitsizlikle savaşımızda yanımızda olanlardan bazıları…hepsine çok teşekkür ederiz.

2 saat sürmesi planlanan etkinliğin 3,5 saat sürmesi biz kadınların paylaşmaya açlığımızın en önemli göstergesi gibiydi anlattıkça anlatasımız, paylaştıkça paylaşasımız geldi…olsun değil 3,5 saat günlerde sürse biz ‘Güçlü Kadın, Güçlü Ekonomi, Güçlü Toplum’ için anlatmaya, paylaşmaya, üretmeye ve savaşmaya devam edicez. Selam olsun kendi savaşlarını sürdürürken hemcinslerinin savaşına kör sağır kalmayıp destek olmaya çalışanlara.