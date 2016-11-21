Üretimi 2017'de duracak!

Aston Martin DB9, Chrysler 200 gibi modellerin de arasında bulunduğu 17 aracın üretimi 2017'de son bulacak.



2006-2015 (2016 model yılı da alınabiliyordu)Volkswagen Eos'un üretimden kalkması için çok şey söylenemez.



Volkswagen'in en az satan modeli, dokuz yıllık üretimden sonra bantlara veda edecek.



Üretim 2015'te sonlanmış olsa da az sayıda 2016 model satın alınabiliyordu ve satışlar Mayıs ayına kadar devam etmişti.



Gelecek yıl Eos göremeyeceğiz.