Celal Toprak

Virüs bizi yaktı. Türkiye giderek kırmızılaşıyor. Oysa alacağımız tedbirler virüsten büyüktü. Maske, mesafe ve hijyen büyük oranda sorunlarımızı çözebilirdi. Ama bütün uyarılara rağmen olmadı. Bu sıkıntılı süreçte, kimimiz kuralları aldırmadı, kimimiz duyarlılık noktasında herkesi uyarma görevi yaptı.
Özellikle bazı kurumlar virüse karşı kalkan oluşturmak için büyük çabalar gösterdi. Bilim insanları, sivil toplum önderlerinin birlikte oluşturduğu Güvenilir Ürün Platformu çaba gösterenlerin başında geldi. Genel Sekreter Elif Attepe önderliğinde İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile günler önce bugünleri görerek farkındalık çalışmaları yaptılar.
Bu çalışmayı ilk fark eden kurumlardan biri güvenilirlik konusunda Türkiye’de önemli projeleri imza atan Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürlüğü’nün önder kadrosu oldu. Güvenilir Ürün Platformu’na destek oldular ve farkındalık çalışmalarını yerel yönetimlerle birlikte yapmaya başladılar.
Hatta bir adım daha atıp farkındalık toplantılarına katılan lokantadan gıda üreticisine, pastaneden gıda mühendislerine herkese Güvenilir Eller Sertifikası verdiler. Ve yaklaşık üç aylık bu çalışma sonunda maske, mesafe, hijyen bizim için olmazsa olmaz diyen 5 bin kişilik bir kadro oluştu.
Yani bu farkındalık çalışmalarına katılan sayısı 5 bine yaklaştı. Bu isimler sertifikalarını en görünen yerlere astılar. Yerel yönetimler yapılan işin önemine vurgu yapan açıklamalar yaptılar. Ve bu uygulama o kadar kökleşti ki bugüne kadar katılan 8 belediyeye çok yakında yenileri katılacak. Ve belki de bu sistem kurumsallaşarak 2023’te En Güvenilir Türkiye’nin yoluna açacak bir gelişme olur, olmalı da…
Umutluyuz. Çünkü Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz’ün söylediği şu cümleler umut aşılıyor herkese:
. Gıda güvenliği bizim de sektöre fayda sağlamaya çalıştığımız kritik alanlardan biri. Unilever Ev Dışı Tüketim Ekibi olarak her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşmanın, şeflerle yakın temas halinde çalışmanın bize getirdiği sorumluluğun farkındayız.
. Bu nedenle ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Senelerdir markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre farklı alanlarda destek veriyoruz.
. Her 10 şeften 8'inin gıda güvenliği alanında eğitim almak istediğini belirtmesinden yola çıkarak yarattığımız “Güvenilir Eller” eğitimleri de bu projelerden biri. Bu eğitimlerden bugüne kadar 63 bin 335 mutfak çalışanı fayda sağladı.
. Pandemi döneminde bu anlayışın daha da kökleşmesi gerekiyordu. Bu nedenle Güvenilir Ürün Platformu ile bir araya gelerek eğitim zincirimize yeni bir halka ekledik. Birlikte ev dışı tüketim sektörünün ilerlemesinde önemli bir rol oynayacak bir adım attık.
. Bu iş birliği çerçevesinde Güvenilir Ürün Platformu ile işletmelerin gıda güvenliği alanındaki çabalarına destek veriyoruz. Alanında uzman gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner hekimler tarafından verilen bu eğitimleri tamamlayan katılımcılarımıza Güvenilir Eller Sertifikası veriyoruz. Bu çalışma virüse karşı yerel yönetimler, sivil toplumla işbirliği ile kalkan oluşturma çabası olarak görülmeli.
Yılmaz Tökgöz bu çalışmada tek başına değil. Ekibi ile birlikte her toplantıya katılıp farklı bir dünyanın oluşmasına destek veriyor. O ekibin içindeki isimlerden biri de Unilever Ev Dışı Tüketim Pazarlama Lideri Özge Akpınar… Virüse karşı bir işletmelerin direnmesi gerektiğini vurguluyor ve bu konuda kurumsal olarak sorumlulukları olduğunu hatırlatıp görüşlerini şöyle paylaşıyor:
“Bu konuda sorumluluğumuzun farkındayız. Bu nedenle ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Pandemi döneminde en büyük amaçlarımızdan biri de ev dışı tüketim sektörü için normalleşme süreçlerinde güvenilir bir yol arkadaşı olmak. Uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaya geçtiğimiz yıl ‘Personel Hijyeni Önlemleri’ içeriğini ekledik. Bu yıl ise ortak bir bakış açısı ve hedefler doğrultusunda Güvenilir Ürün Platformu ile bir araya gelerek eğitim zincirimize yeni bir halka ekledik. Birlikte ev dışı tüketim sektörünün ilerlemesinde önemli bir rol oynayacak bir adım attık. Bu iş birliği çerçevesinde Güvenilir Ürün Platformu’nda çevrimiçi ve ücretsiz eğitim içerikleri sunuyoruz. İşletmelerin gıda güvenliği alanındaki çabalarına bu eğitimlerle destek veriyoruz. Katılımcılarımıza Güvenilir Eller Sertifikası veriyoruz. Bu sertifikayla birlikte katılımcılarımız müşterilerine pandemi döneminde aldıkları tedbirler konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterebilecek. Çalışmalarımızla sektörümüzün büyümesi ve gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz.
Pandemide sosyal sorumluluk bu olsa gerek. Çok doğru bir iş yapılıyor. Umarız bu çalışmaya yeni halkalar eklenir.