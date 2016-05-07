Celal Toprak

Herkesin eleman çıkardığı bugünlerde Migros tam 1000 kişiyi işe almak için yola çıktı. Bu da gösteriyor ki virüs ile birlikte şirketler açısında yeni bir dönem başlayacak
Bizim kuşağımızın belki de yaşayan bütün kuşakların gördüğü en büyük krizle karşı karşıyayız. Maddi ve manevi olarak bir virüsün milat olduğu günleri yaşıyoruz.
Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ülkelerin birbirlerine yolladığı yardım kolilerinin üzerinde yasan bir iki cümleyi aktaralım:
. Bizler aynı denizin dalgaları, aynı ağacın yaprakları, aynı bahçenin çiçekleriyiz.
. Farklı dağlara, nehirlere sahip olsak da aynı güneşi, ayı ve gökyüzünü paylaşıyoruz.
Evet hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteren iki önemli mesaj… Biz de buna Nazım’dan iki diziyi ekleyip bazı değişimleri aktaralım sizleri… Önce Nazım…
. Yok öyle… Umutları yitirip, karanlıklara savrulmak.
. Unutma..! Aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak.
Şimdi gelelim iş hayatindaki değişime… Bir kere evden çalışma yöntemleri ortaya çıkmaya başlamıştı şimdi daha da üst noktaya taşınacak.
Sonra e-alışveriş belki de yeni dönemin gözdesi olacak. Migros’un bu konudaki son hamlesi olayı doğruluyor.
Coronavirüse karşı tüm tedbirlerini artıran Migros, Türkiye’nin lider online gıda platformu Sanal Market’te oluşan yoğun talebi karşılayabilmek adına 2 haftada 1000 yeni işe alım yapacak.
Market raflarını evlere taşıyan Sanal Market’ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin verdiği siparişlere de ücretsiz olarak evlere teslim ettiğini hatırlatalım ve konuyla ilgili olarak Migros’un verdiği bilgileri paylaşalım:
. Migros siparişleri online platformuyla Türkiye’nin 61 noktasına ulaştırıyor. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, biz gıda perakendesi çalışanları, yalnızca müşterilerimizin günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaç malzemelerini temin etmekle kalmıyor, hayatlarına dokunuyor ve her zamanki gibi ülkemize iyi geliyoruz.
. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği, birinci önceliğimiz... Bu süreçte gelişmeleri ve Sağlık Bakanlığı’nın kılavuz ve yönlendirmelerini sürekli takip ederek koruyucu uygulamalara odaklanıyoruz. Üniversitelerin tatil edildiği ve pek çok işletmenin hizmete kapandığı bu geçici dönemde, iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyor, bu önemli görevde bizimle birlikte yer alacak çalışma arkadaşları arıyoruz.
Migros bir örnek… Yeni dönemde bu tür örneklerin çoğalacağını herkes biliyor ve buna göre tavır almaya çalışıyor. Başarınlar kalacak. Gidenler başarısızlar olacak.