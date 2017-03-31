Vizyona giren filmler

Aşk Uykusu



Aldatılan bir kadının mücadelesini odağına alan film, tutkulu bir aşk hikayesini ve aşk için nelerin göze alınabileceğini gerçek bir hikaye üzerinden anlatıyor.



Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy, Hande Subaşı ile Hasan Küçükçetin'in oynadığı "Aşk Uykusu" filminin yönetmenliğini Nisan Akman yaptı.