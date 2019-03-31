Xiaomi, iPhone Katili olacak mı? 

Çin’in akıllı telefon markası Xiaomi, ilk defa Türkiye’de bir ürün lansmanı gerçekleştirdi. Geçen yıl distribütörü aracılığı ile gerçekleştirdiği lansmanı bu yıl doğrudan kendisi organize etti ve küresel pazarlama direktörü ile en popüler modelleri Redmi Note 7 ve Mi 9’u tanıttı.



Xiaomi, Türkiye’de bu yıl iki mağazasına ek olarak 5 mağaza daha açacağını duyurdu. Şu ana kadar hiç bir marka bu kadar mağaza açmış değil.



Gelelim “iPhone Katili” ifadesine: Bu ifade bana ait değil.



Xiaomi, 2016 yılında yeniden yapılanma sonrası çıkışında bu ifadeyi kullandı. Özellikle geçen yıl Mi 8 lansmanı ve satış sonrası bu kanaat yerleşti. Çünkü iPhone çıkışlarındaki gibi kuyruklar oluştu, talebe yetişemedi. Zaten ürün tasarımları ve mağaza konseptlerinde Apple etkisi ağırlığı hissediliyor.



Aslında Çinli markalar ile iPhone, Samsung arasında bir rekabet yaşanıyor. Çinli markaların Amiral Gemisi konumunu ise Xiaomi değil Huawei kapmış görünüyor. Haliyle Amiral Gemisi Katili olarak tanımı genişletirsek, bu sefer Xiaomi’nin karşısına üç marka çıkıyor.



Geçen yılın satışları sektörde yoğun rekabeti göstermenin yanı sıra, önümüzdeki dönemde yaşanacak çıkışların ve kırılmaların bir işareti niteliğindedir.



Evet, önce pazarda bir daralma yaşanıyor. 2018 yılını ticaret savaşlarının gölgesinde geçiren akıllı telefon pazarında satışlar gerilemeye devam etti. Pazardaki daralma beşinci çeyreğini de geride bıraktı. Samsung’un satışları yüzde 7.2, Apple’ın ise yüzde 1.7 düşerken; Çinli Huawei ve Oppo küresel satışlarını yüzde 30’dan fazla artırdı.

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2018 yılında toplam akıllı telefon satışları yüzde 4.6 gerileyerek, 1 milyar 455 milyon adetten 1 milyar 388 milyona düştü.



2017’de dünya genelinde 3 milyon 986 bin 301 adet olan günlük ortalama telefon satışları, 2018’de 183 bin 561 adet azalışla 3 milyon 802 bin 740’a geriledi.



Samsung’un akıllı telefon satışları 2018’de yüzde 7.2 azalarak 293.7 milyona, Apple’ın ise yüzde 1.7 düşüşle 212.1 milyona geriledi. Çinli Huawei ve Xiaomi ise yıllık satışlarını sırasıyla yüzde 34.5 ve yüzde 31.6 artırdı.



Samsung’un yüzde 21.2 ile lider olduğu pazarda 2018 yılını Apple yüzde 15.3 ile ikinci, Huawei yüzde 14.8 ile üçüncü, Xiaomi yüzde 8.7 ile dördüncü ve Oppo ise yüzde 8.6 ile beşinci sırada kapattı.



Akıllı telefon satışının gerilemesinin iki ana sebebinin inovasyonun yavaşlaması ve ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları gerekçe olarak gösteriliyor.



Acaba 2019 yılı satışları nereye doğru evrilecek?



Akıllı telefon pazarının en önemli göstergesi Şubat ayında Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) olduğunu söyleyebiliriz.



MWC önemlidir, çünkü önde gelen teknoloji şirketlerinden gelen en son yenilikleri sergiler ve önümüzdeki yıllarda uygulamalar ve platformlar için ne olacağını gösteren bir resim çizer.



Bu yılın gündeminde üç ana trend dikkati çekiyor. Buna göre 5G'li telefonlar, katlanabilir ve yapay zekalı telefonlar konuşulmaya ve öne çıkmaya devam edecek.



Kongrede, dünyanın ilk 5G özellikli telefonları Samsung, LG, Xiaomi, ZTE ve Huawei tarafından tanıtıldı. Bu cihazlar 5G'nin gücünü kullanarak daha hızlı indirme hızı, 4K kalitesinde görüntülü görüşme sağlar ve oyun oynarken veya AR kullanırken gecikmeyi azaltıyor.



Şu anda 5G şebekeler hayata geçmiyor. 2020 sonrası önem kazanacak olan özelliğin şimdiden algısını yönetmek isteyen markalar, bu özelliği ile kendini konumlandırıyor.



Dikkat ederseniz, iPhone 5G konusunda bir inovasyonda girme ihtiyacı hissetmedi. Bu rakiplerini katil yapmaz ama onu bir intihar psikozuna sokabilir.



Katlanabilir telefonlar, akıllı telefon pazarına en güçlü yeniliği getiren bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun evrilmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.



Samsung ve Huawei akıllı telefonların katlanmasını açıklarken, Xiaomi, Oppo ve TLC gibi diğer markalar prototip ve ilgili ekran teknolojisiyle birlikte geldi. Samsung'un katlanabilir telefonu 1.980 dolardan başlıyor ve Huawei'nin fiyatı 2.600 dolardan başlıyor ve her ikisi de tipik bir akıllı telefonun boyutuna ve şekline katlanabilen tablet boyutunda bir ekrana sahip.



Bu fiyatlar ve tasarımla yetirince talep görmeleri zor olsa da, pazarda yine katlanabilir iPhone veya iPad modeli göremedik.



Yapay Zeka konusunda bütün markalar önemli adımlar atıyor. Özellikle sanal asistan hizmeti ile başlayan süreç farklı özellikler ile genişlemeye ve derinleşmeye devam ediyor. Bu özelliğin alt katmanları önem kazanacak. Bunlardan biri de akıllı telefonların kripto özelliğini öne çıkaran cryptocurrency alanını ekleyebiliriz.



Kripto telefon olarak şu anda sadece HTC ve Samsung modelleri piyasa girdi. HTC’nin Exodus 1 blockchain telefonu, Samsung ise Galaxy S10 modeli ile bu alanda öncü durumundalar.



Her ne kadar şu anda çok küçük bir kesim kriptolu telefon talep etse de, blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla bu alanda talebin hızla artması bekleniyor.



Peki, bütün bu teknolojiler ve trendler arasında Apple nerede ve iPhone telefonlar nasıl bir iddia içindedir?



iPhone Katili ifadesi için Xiaomi veya diğer Çinli markaların yeterince elleri güçlü değil. Ucuz olmaları, çok satış yapmaları bu iddialarını güçlendirmiyor. Ama Apple’in bir intihar psikozuna doğru adım attığını söyleyebiliriz. Bakalım gelecek nasıl şekillenecek?