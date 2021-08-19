Celal Toprak

Muğla Türkiye’de aracılığın merkezi… Arı ürünleri içinde Türkiye’nin tek dünya markası olan çam balının başkenti de Muğla… Yangın kötü vurmuş Muğla’yı… Dolayısıyla bu vurgun en fazla arıcıları ve arıları sarsmış.
Bu sarsıntıyı yerinde görmek için Türkiye’de arı, arı ürünleri, arıcılık denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan BEE’O Propolis’in Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ile birlikte olay yerindeydik. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk zarar gören arıcıları tek tek dinletti bizlere…
Aslı Elif Tanuğur Samancı zarar gören, morali bozulan arıcılarla dertlendi. Onları dinledi ve şu bilgiyi öğrendik çok önemliydi:
– “Yangın sırasında arıcılar Muğla’da değildi. Bu yüzden yanan petek sayısı çok fazla değil. Ancak arıcılar Muğla’ya geldiğinde arının bal yapacağı ortam kalmamış. Bu durumda arı bırakın bal yapmayı kendini doyuracak durumda değil. Arıların beslenmesi için acil önlem alınması gerekiyor.”
İlk gün en önemli mesaj buydu. Aslı Elif Tanuğur Samancı bu mesajı ve bütün bu bilgileri ertesi gün birlikte toplantı yaptığı Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin ile birlikte somut çözüm önerileri ile masaya yatırdı.
Güvenilir Ürün Platformu’nun organize ettiği hocaların, sivil toplum önderleri ile arıcıların katıldığı ortak akıl toplantısında Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın mesajları öne çıktı.
Bir kere uyguladıkları “Sözleşmeli Arıcılık” modeline gönderme yaptı. Bu sistemin Türkiye’de arıcılığı öne çıkaracağını vurguladı.
Sonra arı ürünleri konusunda yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ve “sadece bal yetmez” dedi ve şu vurguyu yaptı:
– “Her zaman söylüyorum. Arıcılıkta Türkiye dünya lideri olabilir. Yangına, bu kadar darbeye rağmen yine de lider olabiliriz. Bunu inanıyorum. Bu işten arıcılar da Türkiye’de çok para kazanabilir. Bunun için arıyı iyi tanımak gerekiyor. Arı sadece bal üretmiyor. Propolis yapıyor. Arı zehri var. Arı sütü, polen, arı ekmeği… Çok çeşit var. Hele Anadolu Propolisi diye bizim anlatmaya çalıştığımız ürün bize çok öne çıkarabilir.”
Bu genel girişten sonra somut gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı Aslı Elif Tanuğur Samancı… Onu dinlerken birlikte çalıştığı ve gıda konusunda Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Prof. Dilek Boyacıloğlu’nu düşündüm… Ondan çok şey öğrenmiştik. Şimdi de Aslı Elif Tanuğur Samancı arı ürünleri konusunda yapıyor aynı şeyi… Bütün ayrıntıları ile gelişmeleri kamuoyuna aktarıyor. İşte o aktarımlar:
– Muğla ve ilçelerinde doğa kendini iyileştirene kadar çam balı üretimi mümkün olamayacak. Yangından hasar gören arıcılarımızın yaralarını hep beraber saracağız, bölgenin orman varlığının tekrar zenginleştirilmesi için hep birlikte çalışacağız. Arıcı dostlarımız evlerini, kovanlarını, arılarını, bal depolarını, bal sağım makinelerini kaybetti Yangın bölgesinde tahminlere göre 11 bin kovan kaybedildi.”
Sonra olayı farklı bir boyuta taşıdı ve arıların yaşamın devam etmesi gibi bir işlevi olduğunun altını çizdi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve şöyle devam etti:
– “Arılar doğadaki tozlaşmanın yüzde 85’ine katkıda bulunuyor. Arılar bu sayede hem tarımsal üretime hem biyolojik çeşitliliğe büyük katkıda bulunuyor. Bu yüzden arıcılık devam etmeli tek bir arıcının bile bu işi bırakmasını istemeyiz. Arıcılığın devam etmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Dünya’da çam balı ihtiyacının yüzde 92’sini sağlayan Muğla ve ilçelerinde doğa kendini iyileştirene kadar çam balı üretimi mümkün olamayacak. Her yıl 3.5 milyon kovana ev sahipliği yapan ve nektar kaynağı sağlayan çam ormanlarının önemli bir kısmını kaybettik. Bu yüzden bu kovanları besleyebilmek için daha önce arıcılığa açılmamış bölgelerin bu sene mutlaka arıcılık için açılması gerekiyor. Yanan bölgeler temizlendikten sonra da çok yıllık ballı bitkilerin ve çam fidanlarının ekilerek bölgenin tekrar doğal florasına kavuşması gerekiyor.”
Çam balı bu yıl olmayacak en yakın zamanda olması için aşılama yapılmalı
BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı şu bilgilerin altını çizdi:
. Ülkemizde 8 milyon 128 bin kovan bulunuyor. 80 bin 675 aracımız var. Türkiye’de 2020’de toplam 109 bin 330 ton bal üretildi. Bu miktarın yaklaşık 35 bin tonunu çam balı oluşturdu.
. Bu yıl ne yazık ki çam balı üretimi olmayacak. Çam balı üretiminin hızlı bir şekilde eski rekoltesine kavuşturulmalı.
. Bunun için hali hazırda var olan çam ormanlarına aşılama yöntemi ile çam pamuklu koşnili böceğinin geri kazandırılması çok önemli.
. İyi bir planlama ile ekosistemin arıcılık açısından en uygun hale gelmesi mümkün olabilir. Tabii ki bölgenin doğal florasına ve endemik çeşitliliğine dikkat ederek tüm planlar yapılmalı.