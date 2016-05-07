Celal Toprak

Paris'te dünyanın en büyük gıda fuarlarından birindeyiz. İstanbul Ticaret Odası onlarca Türk firmasına destek verip gıda da dünyaya ağırlığımızı hissettirmek için yola çıkmış vaziyette. Bu arada bazı Türk firmaları da bireysel katılımcı olarak yerlerine almışlar.
Fuarı geziyoruz. Kalabalık olan standlar daha çok ilgimizi çekiyor. Bir stand ve kuyruk hayli uzun… Yaklaşıyoruz. Genç bir adam herkese bilgi veriyor. Biraz daha yaklaşınca bu genç adamın Tamer Aktaş olduğunu, standında Aktaş Lezzet Grubu’a aıt olduğunu anlıyoruz.
Ayrıca herkesin pide kuyruğunda olduğunu da görüyoruz. Yanlış anlaşılmasın onlarca pizza markasının arısında herkes pideye koşmuş durumda.
Peki nasıl oluyor bu… Tamer Aktaş’a soruyoruz…
- Çikolatalı pide
Diye yanıt veriyor.
Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği çeşitli bahanelerle Türkiye’de et ürünlerine engel uyguluyor. Pidenin ası da kıymalı ya da etli olanlar. Tamer Aktaş doğal olarak bu avantajı kullanmıyor. Düşünüyor taşınıyor ve çözümü buluyor…
- Onlar kıymalı pideye engel koyarsa bende çikolata pide yaparım.
Ordu’daki küçük bir pide dükkanından dünya markası olma iddiası ile yola çıkan Tamer Aktaş en önemli fuarda böyle gövde gösterisi yapıp pizzayı geride bıraktı.
Yine pizzacıların uçak firmasını yani İtalyan Havayolları’na pire sattı. En son ABD'nin en önemli havayolu şirketi ile de el sıkışmıştı.
Dünyanın fast food ülkesi ABD’de artık marketlerde pide de bulmak mümkün olacak. nasıl oldu bu iş peki… Tamer Aktaş anlatıyor…
- Yaptığımız işe farklı bir bakış açısı ve farklı bir hedefle yönlendirerek, yöresel lezzetimiz olan pideyi diğer fast food yiyecekleri gibi küresel bir ürün haline getirmeyi hedefledik. Bu hedefimiz ile uluslararası marka serüvenimiz başladı.
Bu arada pandemi sürecinin teğet geçmesini paket servise aynı bir önem vererek sağlamış Tamer Aktaş şöyle anlatıyor sureci…
- Bu arada bu süreçte 20 ülkeye ihracat yaptık. Sınır kapılarının kapanması ile biraz yavaşlama yaşadık. İç pazara ağırlık verdik. Yüzde 600 gibi bir artış yakaladık. Pandemi süreci pideyi ne kadar sevdiğimiz ortaya koydu. Bizden pide almayıp evde kendisi yapanları da dikkate alırsanız pidede rekor kırdık.
Yöresel lezzetlere büyük destek
Aktaş Lezzet Grubu’nun ana işi pide… Ancak ilgi alanı yöresel lezzetler. Galdırık, hoşgran, melevcan gibi birbirinden lezzetli otları bütün dünyaya tanıtmak için çaba içindeler. Böylece yerel kalkınmaya büyük destek veriyorlar. Binlerce köylü bu doğada bulunan bu ürünleri toplayıp geçimini buradan sağlıyor. Aktaş Lezzet Grubu da bunları şoklayıp dünyanın her yerine göndermeyi hedefliyor.