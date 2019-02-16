Yaşamak Farketmektir 

Dugusal zeka ve Sayısal Zeka birbirine karşıt değil birbirini tamamlayıcıdır.

Dengede bir hayat yaşamak için her iki zeka poransiyelini de kullanmak gerekir.

Sayısal zeka ile sisteme formüllere çıktılara verimlilik ve hesaplara hakimken, duygusal zeka ile kendi duygularını ve iletişimde olduklarının duygularının farkına varırsın.

Herşeyden önce kendini anlamalı kendini farkermeli.

Kendini ve muhatabını anlamak için de

1) DUR

2) HİSSET

3)FARKET

4) SEÇ formülünü uygulayabilirsin.

Ben ne hissediyorum? Neyi istiyor neyi istemiyorum? Bu seçimimle yolun nereye gitmesini umuyor ne olmasını hayal ediyorum?

Bu kişiyi veya bu işi seçerken olmasını hissetmeyi ve yaşamayı istediğim nedir bu insanla veya bu işte? diye sormalı .

Bu soruları cevapladıktan sonra farkında olarak seçimini yapmalı.

Gönüllü itaat sevgiye, gönülsüz itaat korkuya dayalıdır. Gönülsüz itaate sevgi yoktur, hesaplar beklentiler vardır ve samimiyetten uzaktır.

Sözleri tutmayı sağlayan bağlılığı sürekli kılan sevgidir.

Hesap ve çıkar stratejilerinin daha çok mala mülke sahip olmanın sonu yoktur.

Gerçek zenginlikse daha çok mala sahip olmak değil doğal zenginliklerin farkına varmaktır.

Yaşamda aslında sadece iyi anlar, iyi anılardır en büyük zenginlik.

İyilikler yapabilmektir.

Gerçekten hakeden gerçekten iyiliğe ihtiyaç duyan ve tüm gayretiyle çalışan çabalayan iyi insanlara yardım edebilmeltir.

Gönülden sevmek gönülden sevilebilmektir yaşamak.

Mucize filminde engelli olan çocuğunun sevdiği kadına aşık olması ile irade gösterip iyileştiğini gören baba , yıllar sonra oğlunu gördüğünde nasıl

İyi oldun böyle? Ameliyat mı oldun diye sorar.

Oğlu, hayır baba, ameliyat olmadım karıma aşık oldum der.

Aşk mucizedir. Sevgi en güçlü duygudur.

Zengin yaşamak güzellikleri farkederek güzel olmayan ne varsa da geçer gider diyerek kendini ve dünyayı farkedebilmektir.

Hayat muhteşemdir.

