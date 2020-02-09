Algı Değiştiren Muhabirler

Yılmaz Parlar Yazıyor... İstanbul’dan tüm Dünya’ya aşk ve barış için seslenen, “360 Dereceden Aşk Festivali” gala niteliğinde açılan, “Onların Ayakkabılarında Yürü” sergiyle festivale dinamik bir giriş yaptı.

29 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek olan sergi İBB Kültür A.Ş. sponsorluğunda Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı’nda gerçekleşti.

Festival Kurucusu, Küratör Işık Gençoğlu, Koordinatör Seval Koçak, Danışman Ali Özlüer, mekanıyla festivale destek veren Türkiye'nin başarılı emlak yatırımlarından 42 Maslak- Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, eşi dizi ve sinema oyuncusu Naz Elmas, danışman Pınar Kartal Timer yabancı sanatcıların kuratörü Catherine Delalez başda olmak üzere yoğun elit konuklar açılışda bulundular.

Festival Kurucusu, Küratör Işık Gençoğlu ve 42 Maslak-Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı birlikde açılış konuşması yaptılar.

Türkiye'nin ekonomik gelişimi paralelinde kaliteli ofis alanı ihtiyacının arttığını değerlendirerek iş ve sosyal yaşamı sanatla zenginleştiren, Maslak’ın odak noktasında yer alan 42 Maslak Festival kapsamındaki bazı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, yaşam konsepti ile sanattan ilham alan, fonksiyonelliği ve verimliliği de ön planda olan mimari olarakda dikkat çeken, sanat konusunu bir çekim merkezi olarak kurgulayan, tüm sanatcıları aynı çatı altında toplamayı ve sanata değer katmayı amaç edinen 42 Maslak olarak iş birliği içinde olmanın ve güçlü mesajlar içeren 360 Dereceden Aşk Festivalinine kapılarını açmanın mutluğunu içeren sözleri sanatseverlerin takdirini ve beğenisini kazandı.

Festival Kurucusu, Küratör Işık Gençoğlu açılışa gelen konuklara ve festivale desdek verenlere teşekkürlerini dile getirdi. Farklı seçenekler arayan zengin bir sanat sunmayı hedeflemek kentin yaşam kalitesine ve marka değerine katkı sağlamak arzusunda hız kesmeden çalışmalarına devam edecekleri anlamında konuşma gerçekleştirdi.

Sergi süresince İBB Orkestralar Müdürlüğü Oda Müziği Arpde Birimi Burcu Aygider Hiçyılmaz , flütde Duygu Kozak ikilisi mini konser verdiler. İkili çok beğenilen Shumann-Shubert-Tchaikovsky-Strauss’dan ve Türk ezgilerden bir demet repertuar icra etdiler.

Büyük ebadlara taşınan sergi fotoğrafların bazılarında da kültürel sanatsal dokusunu görüyor bunların yanı sıra estetik anı yakalayan birbirinden değerli sanatcıların sergileledikleri fotoğraflara da defalarca bakıyorsunuz.

Festival İstanbul’un çeşitli mekanlarında ve çeşitli etkinlikleriyle devam edecek.