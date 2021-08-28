BDU Koşmaya Devam

Yılmaz Parlar yazıyor... Uluslararası çapta izin içinde sınırları içinde, Dünya çapında çapta gidişte, iyi niyet ve işbirliği içinde planlamaları, eğitim ve ağ ile iş ve diploma planlaması konusunda eğitim amaçlı BDU, yeni eğitimna yönelik, hazırlık çalışmalarıyla tüm insanlarla bir araya geldi.

Sürekli eğitim forumları, ağ oluşturma fırsatları ve mentorluk oluşturmak, Bilim, Teknoloji, Kültür-Sanat, Spor, Eğitim gibi tasarlanmak amacı gütmeyen bir eğitim olan BDU'nun ikinci sınıfı; Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karademir, Başkan Musa Soysal, Yönetim kurul üyeleri Aslı Gültekin, Mehmet Nuri Kaynar, Tahir Taş, Yılmaz Parlar, Bursa Temsilcisi Yavuz Uzun, Kuveyt temsilcisi Nalan Özkan, Katar Temsilcisi Recep Demir, Ukrayna Cevde Külekci, SHK Fuarcılık Sevda Korkmaz, Hakkı Korkmaz, TÜRFED Federasyon Başkan Tüketici Sorunları Derneği Genel Müdürü.

Kalamış Marina Peysage Restaurant'da yemekli toplantıda Başkan tarafından, Sağladıkları ve Musa Karademir tarafından, Sağladıkları ve Musa Karademir'i temsil eden Recep Demir, Kuveyt Temsilcisi Nalan Özkan, Ukrayna temsilcisi Cevdet Külekci'ye teşekkür etti.

Toplantı Toplantısı, 26-27 Kasım 2021 arasında, İstanbul Wow Otel Kongre'nde “Geleceğin Geleceği” mottosuyla uluslararası düzeyde zirve ve fuar düzenleyecek BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği ve SHK Fuarcılık uluslararası eğitimda bulundu.

Covid 19” ve “ikiPandemi” son iki yıldan çok kullanılan iki kelime oldu

BDU Diplomatlar Genel Başkanı Musa Karademir, “Covid 19” ve “Pandemi” oğludur. İnsanlığı derinden sarsan hastalık, ekonomik, sosyal ve küçük alanları olmak gibi pek çok eşyalığı açtı. Davranışlar, alışverişler değişti. Yeni seçim olarak da tanımlayacağın bu, sağlık, eğitim, iş, sosyalleşme araçlar, yeni bir seçim ve sunuma dönüşüyor. Kamu kurumlarında, üniversitelerin ilk yerinde, onun ilk baştan aşağı bu dönüm noktasına sığmak zorunda. Yeni Ekosistemde; “Sağlık Turizmi, Gastronom ve Hijyen/Temizlik Sektörleri”nin Tüm Paydaşları “Uluslararası Sağlık Turizmi & Hijyen Fuar ve Zirvesi”nde bir ön seçim, bugünü ve geleceği ele alınacaklar. "dedi.

Sürdürülebilir bir ekosistem kurmayı, yetiştirn ven gelecek olan gelecek olan ve eğitimlerle, geleceğin okullarılarnda bütüncülleri değerlendirmyi söylemekledemir , “Bu yazın amacımız; İşbirlikleri, yatırım fırsatları, B2B görüşmeleri, ticari ve insanlarla birliktelikler ile yeni nesiller için inşa etmek oluşturmaktır.” İfadelerinde bulundu.

“Uluslararası Turizmi & Gastronomi & Hijyen Fuar ve Zirvesi” iş protokolü imzası sonrası SHK Fuarcılık Adına Sevda Korkmaz'ın konuşması sırasında “ olan bu organizasyonda, bir yandan sektörlerin tüm aktörleri fuarında yerlerini, diğer yandan da sektörlerin önde gelen tanımları, konuyla ilgili, konusunda uzman ve başvuruda bulunan atölyelerde ve panellerde tartışacaklar.” Şeklinde zirveyi geneldi.



Y ıllık Eğitim Forumları bilgilerini, kapsamlı tamamlamaları, d hükümetleri ve tüm müşterilerini tamamlamanın yanı eğitim planlı ve büyüme için destekleyici olunması, iyi, nasıl kültürler planlanır, ve iyileştirmeni yapmaya yönelik en üst düzeyde hedeflenen ve eğitim planlanmış eğitimler , dört bir yanında ve Dünya bilgi ve satın almalarını sağlamayı sağlamayı dört bir yanından ve Dünyadan yeniden bir araya gelmelerini sağlamayı bir tesiste bir kaynak seçimi BDU'nun bünyesinde sahip olunan, Küveyt Tec. nün müşterek doğum günü kutlaması oldu.

Kalamış Marina Peysage Restaurant'ın nefis lezzetleri makarna üyelere ikram edildi.