Bu fırsat yılda bir gelir

İple çekilen kasım ayı indirimlerinde aklınıza gelebilecek hemen her üründe yüzde 50’yi geçen fırsatlar başladı. Ancak kendinizi bu kampanyalara kaptırıp bütçeyi şaşırmamak için önce ihtiyacınızı belirleyin. Bu dönemlerde dolandırıcıların da sürekli mesai yaptığını aklınızdan çıkarmayın. Emin olmadığınız yerlerden alışveriş yapmayın ve sahte indirimlere kanmayın.

Kasım ayının son haftası, yılbaşı öncesi depolardaki stokların bir an önce tüketilmesi gereken dönem olduğu için tüm dünyada indirimlerle kutlanıyor. ABD’de 1932’de başlayan ve ‘Black Friday’ olarak adlandırılan bu kampanyaya Türkiye de ‘Şahane Cuma’, ‘Efsane Cuma’, ‘Tekno Cuma’, ‘Nefis Cuma’, ‘Efsane Uyku’, ‘Müthiş Cuma’, ‘Süper Cuma’ gibi isimlerle sisteme dahil oldu. Daha çok 23-30 Kasım arasında coşan bu kampanyalarda hemen her markadan binlerce üründe yüzde 50’nin üzerine varan indirimler yer alıyor.

Sahtekarlar her yerde

Ancak her kampanya döneminde olduğu gibi bunu fırsata çevirmek isteyen sahtekarlar da boş durmuyor. Etikete yalancı indirimler basıp gerçek fiyatının bile üstünde satışlar yapanlara, kopya siteler ya da çakma sosyal medya hesaplarla sahte linkler göndererek kişisel verilenizi ele geçirmeye çalışanlara ve e-ticaret sitesi üzerinden satın almak istediğiniz ürünü sepete eklediğinizde fiyatının birden bire arttığına yine şahit oluyoruz. Bu nedenle her üzerinde büyük indirim yazan ürüne hemen atlamayın. Ilk olarak alışveriş öncesi şu rehbere dikkat edin.

En az 3 siteye bakın

Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol gibi güvenilir e-ticaret sitelerinden ihtiyacınız olabilecek bazı ürünleri sizler için derledik. Bir ürün almadan en az 3 siteyi kontrol etmenizde de büyük fayda var, çünkü aynı ürün diğer bir sitede çok daha ucuza bulunabilir. Diğer dikkat edeceğiniz nokta ise cihazlarınızın garanti süresi. Hangi cihazı alırsanız alın hepsinin ortalama iki yıl garanti süresi olmak zorunda.

Yalancı fiyatlara karşı karşılaştırma yapın

İndirimin gerçekçi olup olmadığını belirlemek için alacağınız ürünlerin fiyatlarını hem kampanya öncesinde hem de kampanya döneminde araştırın.

Akakce.com, Cimri.com, Epey.com gibi sitelerde ürünün fiyat geçmişini bulabilirsiniz.

Abartılı indirimlere şüpheci yaklaşın. Kimse zaranına satış yapmaz.

Alışveriş sitesine sosyal medya ya da size gönderilen linkler üzerinden değil, adres çubuğuna ismini yazarak girin.

Güvenilirliğinden emin olduğunuz, bildiğiniz, kurumsal firmaların sitelerinden alışveriş yapın.

Eğer bir mağazadan ilk defa alışveriş yapacaksanız öncelikle sitelerinde bulunan iletişim ve adres bilgilerinin doğruluğunu araştırın.

Kargonun ücretli mi ücretsiz mi olduğunu inceleyin. Bazen ucuz diye alınan ürün, kargo ücretliyse daha pahalıya gelebiliyor.

Kampanyalar, reklamlar kafanızı karıştırabilir. Bu yüzden ihtiyacınız olan ürünlerin listesini yapın.

Alışverişinizden sonra ekranınıza ve e-posta adresinize gelecek olan sipariş numarasını mutlaka kaydedin. Sorun yaşamanız durumunda bu numara ile çok daha hızlı işlem yapabilirsiniz.

İnternetten alışverişte sanal kart kullanın. Çünkü bunda limiti siz belirliyorsunuz.

Ödeme ekranında http:// yerine https:// yazmasına ve alışveriş yaptığınız sitenin ‘SSL’ sertifikası olup olmadığına mutlaka dikkat edin.

Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Halka açık wi-fi ile alışveriş yapmayın.

Bulunmaz fiyatlar

MediaMarkt: ‘Şahane Cuma’ kampanyasında 30 Kasım’a kadar Iş Bankası/Maximum ile yapılacak 1.000 TL ve üzeri üçüncü alışverişe 300 TL MaxiPuan, GarantiPay ile yapılacak her 800 TL ve üzeri harcamaya 50 TL Bonus veriyor. Bunlarla birlikte 26-30 Kasım tarihlerinde de Yapı Kredi/ World Mobil’e özel 2000 TL ve üzeri alışverişlere 150 TL Worldpuan hediye ediliyor. Öne çıkan bazı kampanyalı ürünleri şöyle: Galaxy Tab S6 Lite 2.199 TL, iPhone XR 64GB 5.999 TL, Realme 6i 128GB 2.499 TL, Braun 4 in 1 erkek bakım kiti 179 TL, Remington saç düzleştirici 179 TL.

TeknoSA: ‘Devasa Tekno Cuma’ adlı kampanyayla indirime giren bazı cihazlar şunlar: 64GB iPad Mini 3.399 TL, Oppo A91 128GB telefon 2.999 TL, Vestel 43 inç Smart TV 2.799 TL, Grundig 55 inç 4K Smart TV 4.499 TL, Philips erkek bakım seti 399TL, Electrolux 1200 devir çamaşır makinesi 2.989 TL, Grundig 9 programlı Inox bulaşık makinesi 3.099 TL, Philips PowerPro City torbasız süpürge 799 TL, Arzum AR1092 Mano El Blender 199 TL. Istanbul dahil 48 ile aynı gün teslimat yapabilen şirket, bazı ürünlerde ücretsiz kargo imkanı da sunuyor.

Yolcu360: Araç kiralama uygulaması Yolcu360, 27 Kasım tarihinde araç kiralayanlara yüzde 70 indirim sunuyor.

Yataş: 28 Kasım’a kadar tekstil, yastık, yorgan ve seçili ürünlerde net yüzde 60 indirime ek net yüzde 10 indirim sağlıyor.

Flo: 29 Kasım’a kadar geçerli olacak kampanyasında yüzde 70’e varan indirim başlattı.

Little Caesars: ‘Nefis Cuma’ kampanyasını hayata geçirdi. 26-27-28-29 Kasım tarihlerinde sipariş veren müşterilerine, yeni lezzetlerinden birini hediye edecek.

Vatan Bilgisayar: 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde ertesi gün ücretsiz teslimat yapabilen şirket, ‘Cebe Inen Axess’ fırsatıyla da 750 TL’lik harcamada ekstra indirim fırsatı sunuyor. Dikkat çeken indirimlerden bazıları şöyle: Macbook Air i5 6.999 TL, Lenovo Idea Pad 6.899 TL, Airpods 2 ve şarj kutusu 999 TL, Dynamic kondisyon bisikleti 499 TL, fakir saç kesme cihazı 109 TL, Canon Pixma yazıcı, tarayıcı 459 TL, Samsung Galaxy A51 128 GB telefon 3.499 TL.

Migros: ‘Müthiş Cuma’ kampanyasıyla yüzde 50’ye varan indirim sunuyor. Arzum Okka kahve makinesi 350 TL, Fakir saç kurutma makinesi 112 TL, Xiaomi yağ ölçer baskül 189 TL, Huawei P40 Lite 64 GB 2.549 TL, Bood Earbuds Pro Bluetooth kulaklık 100 TL, Polonez kasap sucuk 23 TL, Taciroğlu 3 dilimli peynir 15.50 TL, Yayla yerli pirinç 2 Kg 18.90 TL, Loreal maskara 40 TL, Wood Circle sırt çantası 24 TL, Gillette Fusion 5 Power Yedek 8’li 120 TL’den satılıyor.

Özdilek: 26-29 Kasım arasında ayakkabı, bot ve terliklerde ikinci üründe yüzde 50 indirim, tekstil ürünlerinde 4 al 3 öde kampanyası başlattı.

Hepsiburada: Defacto’da yüzde 50’ye varan indirime ek yüzde 30, anne bebek ürünlerine net yüzde 20, robot süpürgelerde yüzde 70’e varan, Loreal cilt bakım ürünlerinde net yüzde 50, kulaklıklarda yüzde 30’a varan, Barbie markalı ürünlerde net yüzde 50, Tefal mutfak ürünlerinde yüzde 50’ye varan, beyaz eşyalarda yüzde 35’e varan, süpermarket ürünlerinde yüzde 50’ye varan, elektrikli el aletlerinde yüzde 30 indirim başladı. Murat Gülderen /Posta