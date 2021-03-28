Durbey Neden Uygun Aday

Yılmaz Parlar yazıyor - Gazetecilere, Para kazandırma Projesine ve diğer ana projelere geçmeden önce İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkan adayı Lonca Medya’nın Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Durbey Duran’ın niteliklerine bir göz atalım..

Çok nadiren olur… Harika bir organizatör, her seviyede etkinlik düzenleme ve üstlendiği her hizmet için yetenekli biri.

Çok çalışkan, dürüst, arkadaş ve insan sevgisi olan harika bir kişi.

Çok değerli deneyimi, gelişme ve geliştirme arzusu, Derneğin umut veren üyesi.

Geleneksel ve Dijital medyada mükemmel başarılı. Muazzam bir yaratıcılığa, proje üretim yeteneğine sahip uzman. Bünyesindekilere enformasyona dayalı dönüşümcü bir lider.

Kariyeri ve çalışmaları daha şimdiden iz bıraktı. Her alanda şaheser başarıları görülebilir.

Bilgi birikimi ve profesyonelliği sayesinde daha yüksek bir pozisyona hak kazandı. Yeteneklerini, keskin zekasını ve sağlam kararlarını gösteren yapısıyla, samimi dost ve kendini çalışmaya adamış adil kişiliğiyle layık bir aday Durbey Duran.

Tavsiye ve yardım için defalarca ona başvuran meslektaşlarını, iş arkadaşları asla hayal kırıklığına uğratmadı. Kapılarını daima açık tutdu. Bu nitelikleri sayesinde onu tanıyan herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Onu anlatmamdan dolayı çok mutluyum.

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Geçtiğimiz yıl covid salgınından dolayı ertelenen olağan kongresini, 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 13.00’da, Dernek merkezi Beykent Büyükçekmece Kaya Milenyum AVM Zemin Kat N0:06 adresinde gerçekleştirecek.

2010 yılından beri medya sektöründe yapmış olduğu çalışmalar ve projeleriyle adından söz ettiren, İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanlığı için adaylığını ilan eden Durbey Duran ile söyleşide bulunduk.

Lonca Medya’nın Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Durbey Duran Başlangıç sorumuza; Medya hayatının Beylikduzu.com.tr internet sitesi üzerinden habercilik yaparak başlağını, Beylikdüzü’ne özgü bir şehir portalı geliştiren Lonca Medya birçok kentde de özgü şehir portallarıyla özgün bir internet girişimcilik modeli ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu Durbey Duran’ın Genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü Lonca Dergisi’ni iş ve siyaset dünyasına yönelik marka değeri taşıyan bir dergi olmasında önemli rol oynadığı, reklamcılık, internet haberciliği ve yeni nesil internet girişimciliği ile ilgili çalışmalar yapmakta olduğu meslektaşları tarafından bilinmektedir.

Lonca Medya Genel Yayın Yönetmeni Durbey Duran, ‘’İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanlığı için önemli yapmak istediklerini sorduğumuzda; İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanlığına ‘’Medyanın toplumda hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak’’ için aday olduğunu ifade ederek “Gazetecilerin ve basın emekçilerinin dijitalleşmeye adapte olması ve dijital çağın tüm gereksinimlerini sağlaması gerekiyor. Bu adaptasyon için bir sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) ailesindeki basın emekçisi arkadaşlarımızla bunu başaracağız.’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Özetle Durbey Duran; “İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) kapsamında basın emekçilerimize dijital okuryazarlık eğitimlerinin sağlatılması ve böylece basın emekçilerimizin yaptıkları işi dijital mecralarda büyütülebilmesi.

Lonca Medya bünyesinde geliştirmiş olduğumuz özel bir haber yazılımı var. Bu yazılımın kullanılması etki alanımızı geliştirecektir. Bilgi paylaşımını en etkin şekilde dijital mecralarda duyurmak için basın emekçisi dostlarımızla işbirliği geliştirmek. Basın emekçisi dostlarımız ile dijital medya ve dijital pazarlama araçlarını en iyi şekilde kullanarak etki alanımızı genişletmek.

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD)’nin projeler yazan, projeler geliştiren ve toplum ile buluşturarak sosyal fayda sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmasını sağlamak.

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD)’nin toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yapmasını sağlayarak kadın basın emekçisi dostlarımızın sektörde kendilerini geliştirmesini sağlamak. Çünkü Türkiye’de medya sektörü üzerine yapılan bilimsel bir araştırmada medya sektörünün erkek egemen olduğu bilinmektedir ancak dijitalleşen medya sektöründe kadınların varlığı artmaktadır. Kadın medyacıların başarılarıyla gururlanmak istiyoruz.

Üniversitelerin İletişim Fakülteleri ile işbirliği geliştirerek hem medya sektöründe istihdamın hem medya sektöründe girişimciliğin önünü açacak girişimlere imza atmak istiyoruz.

Gazetecilerin sadece güncel siyaset dedikoduları ile değil aynı zamanda toplumsal faydayı gözetecek politikaların geliştirilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumun temel sorunları ile farkındalık yaratacak çalışmalara imza atacağız ve bunları duyuracağız.

Dernek Talep Sistemini kuracağız.

Dernek merkezinde dijital stüdyo ile tüm üyelerin görüntülü yayın yapmalarına imkan sağlamayı amaçlıyoruz. Geliştirmiş olduğumuz sistem ilede tüm üyelerimizin kullanacağı yazılımlar ile entegreli çok fazla kitlelere ulaşacak olan görüntülü yayın sistemini hayata geçirmek istiyoruz.

Dijitalleşme ile öğrenmemiz gereken şeyler artıyor. Her geçen gün teknolojik gelişmeler karşısında kendimizi güncellememiz gerekiyor. Gazetecilerin sadece geçmişi ve gündemi değil, geleceği de yorumlaması ve halkı bilgilendirmesi gerekiyor. Bu anlamda çeşitli etkinlikler yapacağız.

Lonca Medyanın dikkat çeken girişimlerini “Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde ‘’Yılın Dijital Medya Kuruluşu’’, Ekonomi Gazeteciler Derneği Yılbaşı Buluşması’nda ‘’Yılın Enleri’’, Dünya Basın Mensupları Derneği’nin ödül gecesinde ‘’Yılın En İyi Medya Kuruluşu’’ İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Zirvedekiler ödül töreninde röportaj, Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği tarafından en iyi internet haber sitesi ödüllerini alan Lonca Medya; onlarca şehir portalı, onlarca internet haber sitesi ve sektörlere özgü internet girişimleriyle büyük dikkat çekmektedir.” sözleriyle vurguladı.

Son sözünüz nedir sorumuza; Hedefimiz maddi ve manevi anlamda meslektaşlarımızın kazançlarına katkı sunmaktır. Bu nedenle sadece bir (1) dönem Başkanlık yapmak ve bir sonraki dönemde başka bir meslektaşımızın yeniliklerini ve düşüncelerini hayata geçirmesine fırsat tanımak anlamı ile İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanlığa talip oldum.

31 Mart 2021 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan kongreye tüm üyelerin katılımını mesleklerinden hak etdikleri kazancı sağlayan projemi dinlemeleri için bekliyorum.”