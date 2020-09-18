Hayatta emeklilik yoktur

Türkiye, dünyada yaşlı nufus oranıyla 167 ülke arasında 66.sırada yer alıyor. 2050 yılında dünyada yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 20,8'e çıkacağı söyleniyor.

Tum dünyada ve ülkemizde Covid-19 nedeniyle yaşanan ve hala devam eden pandemi sürecinin özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara etkisi daha yıkıcı oldu. Bundan sonrası nasıl devam edecek?

Işte bütün bu kafamızdaki sorulara şöyle yanıt veriyor Dr. Kemal Aydın: " Aslına bakarsak 65 yaş Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre artık genç sayılıyor. Gelişmiş ülkelerde 75 ve 85 yaş aralığındaki insanlar hala dünyayı geziyor, seyahat ediyorlar. Japonya insanların en uzun ömürlü oldukları bir ülke. Bizim gibi ülkelerde ise, 65 yaşı ve üstü olanlar, 'Artık bizden geçti deyip' bir kenara çekiliyorlar. Bu bir haksızlık.

1 Ekim Dünya Yaşlılık Günü yaklaşıyor

Birleşmiş Milletler'in 1 Ekim gününü 1990'da Dünya Yaşlılık Günü ilan ettiğini ve Türkiye'de de kutlandığını söyleyen Dr. Aydın, " 2050 yılında dünya nüfusunun 2 milyarını yaşlılar oluşturacak. Dünya Yaşlılık Konseyi Başkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı'nın da katkılarıyla 'Dünya Yaşlanma Kongresi'ni 2022 yılında Türkiye'de yapmak için teklifte bulunduk. Yaşlılık ve Kalkınma üzerine kongrede önemli konular ele alınacak. 2023'te de bu anlamlı kongreye ev sahibi olmanın gururunu yaşatacağız. Biz aslında bu yıl Dünya Yaşlılık ve Kalkınma Raporu hazırlayacaktık. Fakat pandemi nedeniyle bunu yapamadık. Türkiye'nin uluslararası arenada Yaşlılık üssü olmasını hedefliyoruz." dedi.

Yaşlı Dostu Şehirler

Dünyada Yaşlı Dostu Şehirler'in sayısının ve öneminin gelişmekte olan ülkelerde arttığını vurgulayan Dr. Aydın bakın bu konuda neler söylüyor: " Dünya da turizm anlayışı değişiyor. Sağlık Turizmi, Emekli Turizmi gibi turizm çeşitleri öne çıkıyor. Pandemi sonrası önünüzdeki yıllarda bu şehirlerin sayısı daha da artacak. Türkiye'de genelde Avrupalı emekli misafirlerimiz ilk yıllarda Alanya'yi tercih ettiler. Memleketlerinden tamamen ayrılıp Türkiye'ye yerleştiler. Şimdilerde ise tercih edilen yerler daha çok Ege oluyor. Daha Sağlıklı ve daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri bölgeleri seçiyorlar. Biz bu Yaşlı Dostu Şehirler projesini çok önemsiyoruz. O bölgelerin ekonomisine ve gelişmesine katkısı olacak. Yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştirmek istediğimiz projeler var.

Hayatta Emeklilik Yoktur

"İnsan sağlıklı yaşadığı ve üretebildiği sürece yaşamdan emekli olamaz. Emeklilik bir yaşlılık durumu değildir. Emekli olan bir insan ABD, Japonya ve AB ülkelerinde daha yaşama yeni başlıyor gibi yaşıyor. Biz de ise bir kenara çekilip oturmak sanıyorlar emekliliği. Biz bu bilinci değiştirmeyi hedefliyoruz. Evrensel standartlara uygun bir yaşlılık geçirmelerini istiyoruz yaşlılarımızın. Yaşlılarımız bizim kültürel mirasımız. Tüm hazinelerimiz onlar. Kültürel ve toplumsal birikimimiz. Biz yaşlılarımıza sahip çıkarak gelecek kuşakların bu kültüre de sahip çıkmalarını amaçlıyoruz. Pandemi tüm dünyada ve biz de bunu öğretti insanlara. Avrupa'da bile gençler 18 yaşında evlerinden ayrılırken bu süreçte yeniden biraraya geldiler. Türkiye ve bizim gibi kültüre sahip olan ülkelerde büyük aile geleneği vardır. Yaşlılar genellikle çocuklar ve torunlarla otururlar. Pandemide köylerde , ilçelerde ve büyük şehirlerde dayanışma arttı. Yaşlılara yardım ön plana geçti."

Dr. Kemal Aydın, üniversitelerdeki Yaşlı Bakımı programlarının gençler tarafından daha çok tercih edilmesini, Geriatri ve Gerontoloji alanında daha çok bilimsel yayınların, kitapların, makalelerin çıkarılması gerektiğini vurgularken, " Yaşlılık ve Kalkınma, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hakları ve Refahı konularında üniversitelerimizde daha çok yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapılması gerekiyor "dedi.

Ropörtaj:

Serap Girgin Baykal

Rüzgarlıköy

16.9.2020