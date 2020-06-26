Büyümesini sürdürdü 213 şubeye ulaştı

Tavuk Dünyası bir yandan Koronavirüs sonrası mağazalarını tekrar hizmete açarken diğer yandan da 2020 yılı hedefleri kapsamındaki yatırımlarını da sürdürüyor. Ankara’daki ilk restoranını şirketin kuruluşundan hemen sonra 2012 yılında açan Tavuk Dünyası, başkentteki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Tavuk Dünyası bu kapsamda Ankara’daki 15. restoran yatırımını şehrin önemli alışveriş ve sosyalleşme merkezlerinden biri olan Ankara Vega AVM’ye yaptı.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu Ankara’da kapılarını konuklarına açan yeni restoranlarıyla ilgili bir yaptığı açıklamada, “Başkent Ankara’da ilk şubemizi bundan 8 yıl önce açmış ve şehirdeki konuklarımızı ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya başlamıştık. Başkentte faaliyete başladığımız ilk günden itibaren bizlere olan ilgilerini daima artıran Ankaralı konuklarımızı bizler de her geçen yıl sayısı artan şubelerimizde ağırlamayı sürdürdük. 2020’nin ilk yarısına geldiğimiz şu günlerde ise Keçiören Subayevleri’nde bulunan Vega AVM’de açtığımız bu yepyeni restoranımızla, Ankara’daki şube sayımızı 2’si cadde üzeri ve 13’ü de AVM’lerde olacak şekilde 15 şubeye taşımış bulunuyoruz. Bu vesileyle markamıza duyduğu güvenle her dönem Tavuk Dünyası ailesine katılan ve katılmak isteyen tüm yatırımcılarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum”diyerek açıklamalarını tamamladı.

Ankara Vega AVM’de kapılarını konuklarına açan restoranıyla birlikte Tavuk Dünyası, AVM restoranlarının sayısını 157’ye Türkiye’deki toplam şube sayısını ise 49 şehirde 213’e taşımış oldu.