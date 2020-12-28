Çanakkale’nin Büyüleyici Yöresel Yemekleri

Ancak Çanakkale bunun yanı sıra oldukça geniş bir yemek yelpazesine de sahip. Çanakkale yöresel yemekleri halk tarafından oldukça önemli bir yere sahiptir. Kıyıda yer alan bu şehirde balık ve yeşillik gibi birçok malzemenin bulunduğu yemekler ön plandadır. Yörenin halkı genel olarak bölgeye ait yemekler yaparlar. Bu nedenle turist olarak ziyaret edildiği zaman herhangi bir evde, yöresel lezzetlerle karşılaşmak mümkündür. Farklı kültürlere de ev sahipliği yapmış olan şehirdeki yemek kültürü oldukça çeşitlidir.

Çeşitli kültürlere ait tatların da bulunabilecek Çanakkale meşhur yiyecekleri tadanları adeta büyüler. Genellikle vejetaryen beslenme seçimini tercih eden kişiler için ideal tarifler de Çanakkale’de mevcuttur.

Çanakkale yöresine ait birçok farklı tarif mevcuttur, bu yazımız içerisinde önde gelen tariflerden birkaçını derleyeceğiz.

İskorpit Çorbası

İskorpit çorbası, yemeğe adını veren iskorpit balığı ile yapılmaktadır. Bu balık genel olarak Çanakkale denizinde yaşar ve o bölgede kolaylıkla avlanabilir. Bu nedenle de yemeğin içerisinde yerini alarak, tadanları farklı bir lezzetle karşılar. Çorbanın içerisine bölgede çok fazla yetişen yeşillikler ve havuç da konularak, lezzetinin daha da artması gerçekleşir. Un ile terciye edilerek yapılan çorbanın kıvamı yoğundur ve tadan kişilere karşı doyurucu bir etkisi vardır.

Adını sürekli duyduğumuz Börülce Köftesi

Börülce Çanakkale ve Ege kıyılarında en çok yetişen sebzelerden birisidir. Bu nedenle gerek salatalarda olsun gerek de yemeklerde olsun oldukça fazla kullanılır. Börülce ile yapılan köfteler de sofralarda baş tacı olarak yer alır. Oldukça az bir malzeme ile elde edilebilen bu köfte için börülce, soğan, yumurta gibi malzemeler yeterli olacaktır. Bölgedeki halkın yoğun baharat tercih etmemesi nedeni ile az baharatlı olarak kişiler bu lezzeti tadabileceklerdir. Çanakkale denildiği zaman akla ilk gelen yemeklerden birisidir ve yörenin halkı tarafından oldukça fazla sevilmektedir.

Ağızda Dağılan Lezzetiyle: Basma Helvası

Çanakkale yöresinin yine bölgeye özel bazı tatlıları da vazgeçilmezler arasında yer alır. Bu tatlılar içerisinde basma helva ise yiyenlerin ağzında tadını bırakmaktadır. Helvanın yapımında fazla miktarda ceviz kullanılır ve lezzetli bir hale gelmesi sağlanır. Helvanın asıl özelliği ise o yörede oldukça fazla yetişen zeytin ağaçlarından üretilen zeytinyağı ile tatlandırılmasıdır. Baklava dilimi şeklinde kesilerek, üzerine zeytinyağı gezdirilir. Soğuk bir şekilde tüketilen bu tatlı yiyen herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Hamur İşi Sevenlere: Metez

Çanakkale yöresel yemekleri arasında bulunan metez de oldukça az bir malzeme ile yapılan, ancak lezzeti uğraşından daha fazla olan bir yemektir. Bu lezzetli tarifin yapılışı için www.tarifdefteri.net sayfasını ziyaret edebilir ve pratik bir şekilde evinizde Çanakkale yöresine ait yemekler yapabilirsiniz. Başka bölgelerde peynir ile yapılan bu yemek, kıyma ile tatlandırılarak Çanakkale bölgesinde yenilir.