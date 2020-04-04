Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Mervyn Allister King Altındağ Spor Salonu geyik sayımı Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı dünya
Ödemede temassız devri
Temassız devri başladı
Evden çalışıyorlar
Evden çalışıyorlar
İşten çıkarmayacak
İşten çıkarmayacak
Sigortalılara müjde
Sigortalılara müjde
Bilim Kurulu toplanıyor!
Bilim Kurulu toplanıyor!

Eennn lezzetlisinden tarifi kolay

EGD üyesi Serap Mar, Koronovirüs salgını nedeni ile evde kaldığı bu günlerde, zamanının çoğunu mutfakta geçiriyor. Deneyimlediği yemek ve tatlı çeşitlerini ise Gazeteekonomi okurları ile paylaşıyor.

Eennn lezzetlisinden tarifi kolay
banner17

SUPANGLE

Malzemeler:

  • 1 adet Yumurta 
  • 4 yemek kaşığı Kakao(tepeleme)
  • 750gr Süt
  • 1 su bardağından biraz azToz Şeker 
  • 1/2 su bardağından biraz fazla un
  • 100gr bitter çikolata
  • 1 paket kakaolu kek
  • 1 paket vanilya

  Yapılışı;


1 yumurtayı tenceremizde iyice çırpalım üzerine yavaş yavaş soğuk sütümüzü unu ve kakaoyu ilave edelim çırpma teli ile iyice karıştıralım iyice karıştıktan sonra ocağımızın altını yakalım hep anı yöne doğru karıştırmaya devam edelim.

Tam kaynama noktasında toz şekerimizi ve bitter çikolatamızı ilave edelim aynı yöne karıştırmaya devam edelim koyulaşıp kaynamaya başladığında ocağın altını kapatalım.

Tenceremizi içi soğuk su dolu kaba alıp soğuncaya kadar karıştırmaya devam edelim ılınmaya başladığında bir paket vanilyamızı katalım ve çırpıcı yerine el mikserinden yardım alalım kıvamını biraz daha yumuşatıp lezzetini arttırıyor.

İyice soğuyan supümüzü daha önceden içinde bir dilim kekle hazır bekleyen kaselerimize boşaltalım.. 


Vee kaşığı atıınnn avuç avuç yiyin afiyet bal şeker olsunnn❣


 Not: Bir gün dolapta bekletilen supangle daha lezzetli oluyor benden söylemesi..

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SUPANGLE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5