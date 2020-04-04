Eennn lezzetlisinden tarifi kolay

SUPANGLE

Malzemeler:

1 adet Yumurta

4 yemek kaşığı Kakao(tepeleme)

750gr Süt

1 su bardağından biraz azToz Şeker

1/2 su bardağından biraz fazla un

100gr bitter çikolata

1 paket kakaolu kek

1 paket vanilya

Yapılışı;



1 yumurtayı tenceremizde iyice çırpalım üzerine yavaş yavaş soğuk sütümüzü unu ve kakaoyu ilave edelim çırpma teli ile iyice karıştıralım iyice karıştıktan sonra ocağımızın altını yakalım hep anı yöne doğru karıştırmaya devam edelim.

Tam kaynama noktasında toz şekerimizi ve bitter çikolatamızı ilave edelim aynı yöne karıştırmaya devam edelim koyulaşıp kaynamaya başladığında ocağın altını kapatalım.

Tenceremizi içi soğuk su dolu kaba alıp soğuncaya kadar karıştırmaya devam edelim ılınmaya başladığında bir paket vanilyamızı katalım ve çırpıcı yerine el mikserinden yardım alalım kıvamını biraz daha yumuşatıp lezzetini arttırıyor.

İyice soğuyan supümüzü daha önceden içinde bir dilim kekle hazır bekleyen kaselerimize boşaltalım..



Vee kaşığı atıınnn avuç avuç yiyin afiyet bal şeker olsunnn❣



Not: Bir gün dolapta bekletilen supangle daha lezzetli oluyor benden söylemesi..