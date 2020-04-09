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Korona günlerinde evde "Bursa İskender Döner" yaptı

Koronovirüs salgını nedeni ile evde sosyal izolasyonda olan Serap Mar, bu kez "Bursa İskender DÖNER"i evde yaptı.

Korona günlerinde evde "Bursa İskender Döner" yaptı
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"Bursa İskender DÖNER"

Malzemeler

  • 4 parça çok ince dövülmüş antrikot et
  • Yarım kilo az yağlı dana kıyma
  • 1 büyük soğan
  • Karabiber
  • Tuz
  • Kırmızı toz biber
  • Kimyon
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • Yarım fincan zeytinyağı 
  • Sos için:
  • 2 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 silme çay kaşığı karabiber 
  • Tuz 
  • Bir buçuk bardak su
  • Bir taşım kaynatıp bekletelim.

Yapılışı:
Soğanımızı rendeleyelim, suyunu tepsimize pasosunu kıymamıza koyalım.

Ölçüleri isteğe bağlı karabiber, kırmızı toz biber , çay kaşığının ucu ile kimyon, tuz, bir tatlı kaşığı domates salçamızı tepsimize bırakalım. Etlerimizi bu karışımda tek tek marina edip kenara alalım. Ve daha önceden soğanın pasosunu üzerine bıraktığımız kıymamıza geçelim ve sadece tuz, karabiber, kırmızı toz biber ilave edip iyice yoğuralım (ben 2 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum daha kolay yerleşmesi için etin üzerinde) 

Sera strecimizi tezgahımıza iki tane yan yana biri diğerinin üzerinde olacak şekilde yayalım. Marina edilmiş etimizi strecin üzerine koyup elimizle iyice yaydıralım.

Kıymamız üç parçaya ayıralım etimizin üzerine iyice yayalım (boşluk olursa diğer katta tamamlayalım) ve elimizle iyice dövelim üzerine aynı işlemi kalan et ve kıyma ile devam edelim her katta kıymayı etin üzerinde dövmeye devam edelim ki pişirirken dağılmasın.

Dolabımızda donana kadar bekletelim. Ve ince dilimler halinde kesip çok az tereyağında kızartalım tavamızda yeşil biberlerde olsun dönerlerimiz pişerken lezzet bırakıyor.

Başka bir tavada küçük küçük doğradığımız tırnak pidelerimizi eritilmiş bir parça tereyağında şöyle bir döndürelim ve servis tabağımıza alalım üzerin domates sosumuzu ilave edelim tereyağında kızarmış misss gibi dönerlerimizi yerleştirelim.

Ve en son erimiş köpürmüş mis gibi tereyağımızı cozzz diye üzerine gezdirerek dökelim ve parmaklarınızla birlikte afiyet bal şeker olsuuunnnn....

Not: Tombik ekmek pide,..vsyeşillikler turşu hardallı sos pul biber  vs ekmek arası da hazırlayabilirsiniz.
Sevgiyle mutlu kalın....

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İskender DönerSerap Mar
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