Serap Mar'dan lezzet önerisi.... Muskatlı kremalı ıspanak püresi

Izgara balık ve et yanında ne yapayım diye hiç düşünme muhteşem bir tarif

MUSKATLI KREMALI ISPANAK PÜRESİ

Malzemeler:

1/2 kg Ispanak

1 ad Soğan

2 diş Sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 ceviz büyüklüğünde tereyağı

Bir çay bardağı krema

Bir tutam toz şeker

1/2 ad muskat

1 çay kaşığı ucu ile karabiber

Yapılışı:

Blenderden çektiğimiz soğanı sarımsağı eriyen tereyağı ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyelim iyice yıkanıp doğranmış ıspanaklarımızı ilave edelim.

Suyunu çekmeye başladığında kremayı ilave edelim tekrar suyunu salacaktır, kapak kapatmadan suyu çekinceye kadar pişirelim ocağın altını kapatmadan rendelenmiş muskat karabiber bir tutam toz şekeri ve tuzu ilave edip ocağın altını kapatalım, kapak kapalı soğumaya bırakalım.



Her türlü ızgara et ve balıklarla özellikle Somon balığı ile çok yakışıyor...



Not: Soğunca üzerine peynirle cevizle pul biberi ile süsleyip meze olarakta kullanabilirsiniz..



Afiyet bal şeker olsuuunnnn...