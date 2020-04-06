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Serap Mar'dan lezzet önerisi.... Muskatlı kremalı ıspanak püresi

Koronovirüs salgını nedeni ile evde sosyal izolasyonda olan EGD üyesi Serap Mar, "Izgara balık ve et yanında ne yapayım diye hiç düşünme muhteşem bir tarif" olduğunu belirtti. deneyimlediği 'Muskatlı Kremalı Ispanak Püresi' tarifini ise Gazete Ekonomi okurları ile paylaşıyor

Serap Mar'dan lezzet önerisi.... Muskatlı kremalı ıspanak püresi
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Izgara balık ve et yanında ne yapayım diye hiç düşünme muhteşem bir tarif

MUSKATLI KREMALI ISPANAK PÜRESİ 

Malzemeler:

1/2 kg Ispanak
1 ad Soğan
2 diş Sarımsak 
4 çorba kaşığı zeytinyağı 
1 ceviz büyüklüğünde tereyağı 
 Bir çay bardağı krema
Bir tutam toz şeker
1/2 ad muskat
1 çay kaşığı ucu ile karabiber

Yapılışı:
Blenderden çektiğimiz soğanı sarımsağı eriyen tereyağı ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyelim iyice yıkanıp doğranmış ıspanaklarımızı ilave edelim.

Suyunu çekmeye başladığında kremayı ilave edelim tekrar suyunu salacaktır, kapak kapatmadan suyu çekinceye kadar pişirelim ocağın altını kapatmadan rendelenmiş muskat karabiber bir tutam toz şekeri ve tuzu ilave edip ocağın altını kapatalım, kapak kapalı soğumaya bırakalım. 


Her türlü ızgara et ve balıklarla özellikle Somon balığı ile çok yakışıyor... 


Not: Soğunca üzerine peynirle cevizle pul biberi ile süsleyip meze olarakta kullanabilirsiniz..
 

Afiyet bal şeker olsuuunnnn...

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Anahtar Kelimeler:
Serap MarMuskatlı Kremalı Ispanak PüresiKoronovirus
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