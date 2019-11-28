Tavla Turnuvası çekişmeli geçti

İSİFED'in Genel Başkanı Sayın Muammer Ömeroğlu gerçekleştirilen bu organizasyon için şunları söyledi:

"İSİFED’in Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (YAPDER) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile birlikte düzenlediği, Star Oyun Aletleri ve Elit World Business Hotel sponsorluğunda, rekabet ve dostluğun pekiştiği “Tavla Turnuvası”nı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan üye Sanayici ve İş İnsanlarımıza, BEYSİAD Başkanı Sn. Adnan Şahin’e, ESİDER Başkanı Sn, Fevzi Torolsan’a EGD Başkanı Sn. Celal Toprak’a, YAPDER Sn. Mehmet Gözcü’ye teşekkür ederiz."

Turnuvanın galibi ise Bdb Metal'den Yaşar Genç oldu...