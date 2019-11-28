Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pakistan silahlı kavga Bendevi Palandöken uçak thy
“Enerjide Artırılmış zeka”
“Enerjide Artırılmış zeka”
Borsa yükselişle başladı
Borsa yükselişle başladı
Karagöz eğitim aracıdır
Karagöz eğitim aracıdır
Gram altın 269 lira...
Gram altın 269 lira...
Günü düşüşle tamamladı
Günü düşüşle tamamladı

Tavla Turnuvası çekişmeli geçti

İSİFED'in Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (YAPDER) VE Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile birlikte düzenlediği "Tavla Turnuvası" gerçekleştirildi.

Tavla Turnuvası çekişmeli geçti
banner17

İSİFED'in Genel Başkanı Sayın Muammer Ömeroğlu gerçekleştirilen bu organizasyon için şunları söyledi:

"İSİFED’in Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (YAPDER) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile birlikte düzenlediği, Star Oyun Aletleri ve Elit World Business Hotel sponsorluğunda, rekabet ve dostluğun pekiştiği “Tavla Turnuvası”nı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan üye Sanayici ve İş İnsanlarımıza, BEYSİAD Başkanı Sn. Adnan Şahin’e, ESİDER Başkanı Sn, Fevzi Torolsan’a EGD Başkanı Sn. Celal Toprak’a, YAPDER Sn. Mehmet Gözcü’ye teşekkür ederiz."

Turnuvanın galibi ise Bdb Metal'den Yaşar Genç oldu...

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İSİFEDYAPDEREGDGazetecilerTavlaTurnuvaYarısmaElit World Business HotelCelal ToprakYaşar Genç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5