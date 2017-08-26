Türk ve Gürcü izciler “Dostluk Kampı“nda bir araya geldi

BATUM (AA) - Batum'da, Türkiye ile Gürcistan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Türk ve Gürcü izciler tarafından "Dostluk Kampı" yapıldı.

Kafkasya'nın en büyük botanik bahçelerinden biri olarak bilinen Batum Botanik Bahçesi'ndeki kampın son gününde kapanış töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan ile eşi, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zaal Mikeladze, Acara Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Merab Karanadze, Batum Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı İa Şalamberidze ile Türkiye İzcilik Federasyonu, Gürcistan İzci Teşkilatı ve Acara İzci Hareketinden yetkililer katıldı.

Başkonsolos Temizkan, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın, Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla düzenlendiğini söyledi.

Temizkan, çocuklar ve gençler arasında gelişen dostlukların iki ülke ilişkilerine olumlu katkıları olduğunu belirtti. Borjomi'de bir haftadır devam eden orman yangınında aktif görev alan Türk helikopterlerinin gün boyunca kamp alanının üzerinden geçtiğini anlatan Temizkan, bunun da iki komşu ülkenin iş birliğini göstermesi bakımından güzel bir örnek teşkil ettiğini, izciler tarafından da heyecanla karşılandığını dile getirdi.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mikeladze de iki ülke arasındaki 25 yıllık diplomatik ilişkilerin çok başarılı olduğunu söyledi.

Benzer etkinliklerin ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Mikeladze, izcilere sağlıklı nesillerin yetişmesine ve Türkiye-Gürcistan ilişkilerine katkıları nedeniyle teşekkür etti.