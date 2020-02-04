Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Haliç Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı panel, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşti.

Açılış konuşması Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, ürün güvenliğine dikkat çekerek, böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın da konuşmacı olduğu organizasyonda Uçarmak, son dönemde hayatın her alanında daha güvenilir bir yaşam için Ticaret Bakanlığı’nın önemli

çalışmalar yaptığı konusuyla ilgili üst düzey bilgilendirme yaptı.

Uçarmak, Güvenilir Ürün Platformu'nca Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen "Oyuncaktan Gıdaya Her Kurumda Ürün Güvenliği" panelinde yaptığı konuşmada, herkesin güvenli ürüne sahip olma hakkı olduğuna yönelik bir anlayışı sahiplendiklerini söyledi.

Ürün güvenliği konusunda Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetimi ve denetimini yapmakla mükellef olduklarını belirten Uçarmak, "Önce ürünün nasıl üretilmesi gerektiğine dair bir mevzuat ortaya konuyor. Yetkilendirilmiş kuruluşlar bu mevzuata uygun üretim yapılıp yapılmadığını denetliyorlar. Meclis'ten bir kanun taslağı geçti. Yeni bazı müesseseler getiriyoruz. 'Ürün güvenliği tazminatı' diye bir şey hayatımıza giriyor. Siz ürettiğiniz ürün nedeniyle tüketiciye veya tüccara zarar vermişseniz bunun karşılığında tazminat ödemek durumundasınız. İzlenebilirlik diye bir müessese getiriyoruz. Eskiden bir kişi, merdiven altı bir yerden bir malzemeyi alır ve piyasaya sürebilirdi. Ortada fatura çoğu zaman olmazdı. Ürünü kimden aldığını ve kime sattığını ispat edemeyenler 'ürün kaynaklı suç'un sorumlusu ilan edilecekler." diye konuştu.

Piyasa gözetimi açısından bugün kurumlar arasında çok fazla tartışmalı alan olmadığını vurgulayan Uçarmak şöyle sürdürdü:

"Yerli ürünlerin yetkili kuruluşların belirlediği ölçüde güvenli üretimi ve piyasaya arzı çok önemlidir. Aynı zamanda biz ithal ürünlerin denetimini de sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın bana verdiği rakamlara göre çok azımsanmayacak sayıda ithaline engel olunan ürün var. Bizim reddettiğimiz ürünün dolaşıp bize tekrar gelmemesi için önlemlerimizi alıyoruz. Bizim kendi gümrüklerimiz arasında koordinasyonu sağlamamız lazım. 200’e yakın noktadan Türkiye’ye giriş imkanı var. Eğer bir ürün bir limandan ret yerse başka bir limandan Türkiye’ye girememesi gerekiyor. Tek tek tüm ürünler denetlenemiyor olsa da risk esasına göre ciddi denetimlerin yapıldığını söyleyebiliriz."