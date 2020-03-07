Burak Çiçek

VAG grubunun ‘premium’ markası Audi, 4. nesil A3 Sportback’yle asfalta iniyor. Alman Volkswagen, yakın zamanda efsane modeli Golf 8’i tanıttı... Kimisi sevdi kimisi ise ‘‘yine buzdolabı gibi’’ dedi. Ancak VAG Grubu; markalarının kompakt modellerini tüm hızıyla yeniledi. Kompakt sınıf rekabet sınıfı… Fransız PSA’nın hızlı yükselişi karşısında, Alman VAG iddialı geliyor.

Audi A3’ten sonra yeni Seat Leon ve 4. nesil Skoda Octavia’yı yollarda göreceğiz... Tüm bu C sınıf otomobiller, eski nesillerine oranla artık çok daha şık ve çok daha dinamik…

Bu haftaki konuğumuz yeni Audi A3... Asli rakipleri, Mercedes-Benz A Serisi ve BMW 1 Serisi… Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bu iki hatch yenilenmişti. İşte şimdi sıra Audi A3 Sportback’e geldi.

Dörtlüleri yakın, lüks kompakt liginin en yenisi A3’e yakından bakalım…

Agresif ve sportif çizgiler

A3’ün dış tasarımı önceki nesline yakın bir görünüme sahip... Ancak ön tampon, ön ızgaralar büyütülerek daha agresif bir görüntü yakalanmış. 3. nesilde yuvarlak olan tasarım artık köşeli. LED gündüz farları yeni nesil otomobillerde olduğu gibi araca prestijli bir hava katıyor. Genişletilmiş ön ızgaranın altında ise gri spoyler dikkat çekiyor.

A3’ün yan tarafında çıkıntılı çamurluklar araca sert bir hava katıyor. Arka tampon biraz yeni Ford Focus hatchback’i andırdı. LED stopların tasarımı çok güzel. A3 Sportback, eski nesline oranla daha bütüncül çizgilere kavuşmuş... Tasarım devamlılığı artmış. Uzunluğu 4.34, genişliği ise 1.82 metreye ulaşmış. Aks mesafesi ise hâllen 2640 mm. Bagaj hacmi 380 litre (koltuklar yatırıldığında 1200) ile yeni BMW 1 Serisi ile birebir aynı... Büyüyen boyutlar arka yaşam alanında kendini gösteriyor.

İç mekan baştan yaratılmış

Kapıyı kapatıp, kokpite geçtiğinizde tamamen yenilenmiş bir otomobille karşılaşıyorsunuz. Teknolojik ve fonksiyonel detaylar göze çarpıyor. 3. nesildeki yuvarlak havalandırma ızgaraları yerini dikdörtgen formlu köşeli havalandırma kanallarına bırakmış... Yine kabine sonradan takılmış izlenimi veren mültimedya ekranı bu sefer ön konsolun içine yerleştirilmiş. Yeni konsol düzeni biraz yüksek ama sürücü odaklı… Piyano siyahını andıran parlak siyah kaplamlar, kalite algısını yükseltiyor. Ancak çizilmeye yatkın. Üst donanımda sunulan dijital hız göstergesinin içinde tıpkı yeni Volkswagen Golf ve Passat’da olduğu dijital bir navigasyon eklentisi sunuluyor. Kabindeki kontrol ünitelerinin çoğu, fiziksel olarak kontrol ediliyor. Yeni A3’te Apple Car Play ve Android Auto’da sunuluyor.

Teknoloji ve güvenlik sistemleri iddialı

Otomobilin boş ağırlığı -1.5 TFSI motorlu versiyon için- 1280 kilo... Hava sürtünme kat sayısı ise önceki nesline göre gayet iyi. Bunun temelinde ise adaptif hava giriş sistemleri, yeni yan aynalar ve çamurluğun içinde yer alan fren soğutma kanallarının yerleştirilmesi yatıyor. A3’ün süspansiyonları konfor odaklı... Ön süspansiyon MacPherson arka süspansiyon ise torsiyon çubuğu. Ancak 150 bg’den güçlü modellerde arkada multi-link bağımsız süspansiyon sistemi kullanılıyor.

Yeni nesil A3’te yeni nesil birçok sürüş asistanı sunuluyor. Çarpışmayı önleyen sistem, trafikte karşılaşabileceğiniz(motor, bisiklet, yaya, otomobil) her türlü riske karşı hem fren hem de hafif direksiyon müdahaleleri yapıyor. Öte yandan araçta sürücü ve yolcular için Çıkış Asistanı’da mevcut. Sürücü ve yolcu kapıyı açmadan önce; yeni A3 trafiği kontrol ediyor. Dalgınlık yüzünden yaşanabilecek kazaların önüne geçiyor. Ayrıca da Sportback’de WLAN internet bağlantısı, kişiselleştirebileceğiniz bir bilgi-eğlence sistemi de bulunuyor.

Benzinli motorlar öne çıkıyor

A3 Sportback, 3 ilk olarak 150 bg’lik 1.5 TSI 35 TFSI benzinli motorlu modeli ile karşımıza çıkarken, dizel cephesinde ise 2.0 TDI Evo 116 ve 150 bg’lik 30 TDI ve 35 TDI S-tronic versiyonlar var. Ülkemizdeki yüksek vergi oranlarını düşündüğümüzde, 2.0’lık motorlu araçların astronomik rakamlara çıkması içten bile değil. Dolayısıyla dizel cephesinde Türkiye’ye pek ekmek yok… 1.5 benzinli 150 bg’lik motor veya lansmanın ardından gelecek 1.0 TFSI 110 bg’lik S-tronic şanzımanlı model daha akılıcı bir tercih olacak gibi görünüyor. Bu arada yeni A3’ün hibrit versiyonlu 1.5 hacimli 150 bg’lik (yarı benzin, yarı elektrikli) bir seçeneği daha olacak. Hem performans hem de tutumluluk potansiyeli yüksek bu motor benim favorim…

Peki, ya sedan A3?

‘‘A3 Sportback tamam, Sedan’ı gelmeyecek mi’’ diyenleri duyar gibiyim… Yeni A3 Sedan geçtiğimiz yılın aralık ayında casus kameralarına yakalanmıştı. Tahminen 4. nesil A3 Sedan’ın sonbahar aylarında piyasaya çıkacağını öngörüyorum.