Adana Mutfagı ‘Gelenekselin Gücü Adına’ diyor

Bu yıl 12 – 14 Ekim tarihlerinde “Gelenekselin Gücü Adına!” temasıyla düzenlenecek 2. Adana Lezzet Festivali, Adana’nın “en” yerel ve “en” geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtacak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, uluslararası yıldız isimlerin katılımıyla üç gün boyunca Adana’da bir gastronomi şöleni yaşatacak.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Adana Lezzet Festivali, bir ilki gerçekleştirerek tamamen Adana’nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürü üzerine odaklanacak.“Gelenekselin Gücü Adına!” temasıyla, Adana’nın en yerel mutfak değerlerini, şeflerini ve üreticilerini merkeze alan 2. Adana Lezzet Festivali, Adana lezzet değerlerini Türkiye ve dünya çapında tanıtmayı ve Adana turizmini geliştirmeyi hedefliyor. Merkez Park’ta kurulacak dev festival merkezinde, Adana’nın sahip olduğu en geleneksel ve yerel mutfak kültürü uluslararası boyutta bir uygulama ve katılımla tüm ziyaretçilere yaşatılacak. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük bir coşkuyla karşılanan 2. Adana Lezzet Festivali’nde bu yıl, Adana’nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra şehrin sahip olduğu ve öne çıkarmak istediği sokak lezzetleri, su ürünleri, kebapları ve tarım ürünleri gibi öğeler de etkinlik alanına yayılacak. Üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı 2. Adana Lezzet Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği ve Mutfak Dostları Derneği tarafından destekleniyor.
GASTRONOMİNİN YILDIZ İSİMLERİ ADANA’DA BULUŞACAK
Birbirinden özgün yerel ve ulusal şeflerin yanı sıra, Michelin yıldızlı uluslararası şeflerin gastro-şovlarıyla zenginleşecek festival, Adana’nın birbirinden nefis lezzetlerini doya doya yemeye imkân tanırken; aynı zamanda gastronomi dünyasını Adana’da buluşturacak. 2. Adana Lezzet Festivali kentin önde gelen lezzet markalarının stantlarıyla renklenirken, alanda kurulacak çeşitli etkinlik noktalarında gastro-şovlar, tadım seansları, söyleşiler ve mutfak atölyeleri gerçekleşecek.
12-14 Ekim tarihlerinde gastronomi dünyasının yıldız isimlerini Adana’da ağırlayacaklarını belirten Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş,”Adana Valiliği olarak, kentimizin sahip olduğu değerlerin tanıtımını yapmak, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken ilimizi her açıdan hak ettiği konuma taşımak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ve bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz “Adana Lezzet Festivali”nin gördüğü yoğun ilgi, bizleri hayli mutlu etti. Festivalin, bu yıl çok daha büyük bir ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Yerli ve yabancı misafirlerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. “Adana Lezzet Festivali” etkinliklerini takip ederek tüm dünyaya duyuracak olan, yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarımızın yönetici ve çalışanlarına, festival komitemizin tüm üyelerine, destek veren tüm kişi ve kuruluşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, tüm lezzet tutkunlarını, Adana’mızın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.
İçerik çalışması, alanın en deneyimli ajansı Logos İletişim tarafından gerçekleştirilen festivalin organizasyonunu ise Yedi İletişim üstleniyor. 2. Adana Lezzet Festivali’nin, Adana’nın yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mutfak kültürünün kitlelerle buluşmasına aracılık etmesi ve “geleneksellik ve yerel gastronomi” kavramlarını harmanlayarak Adana’nın “yükselen turizm destinasyonu” olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Adana Lezzet Festivali, bir ilki gerçekleştirerek tamamen Adana’nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürü üzerine odaklanacak.“Gelenekselin Gücü Adına!” temasıyla, Adana’nın en yerel mutfak değerlerini, şeflerini ve üreticilerini merkeze alan 2. Adana Lezzet Festivali, Adana lezzet değerlerini Türkiye ve dünya çapında tanıtmayı ve Adana turizmini geliştirmeyi hedefliyor. Merkez Park’ta kurulacak dev festival merkezinde, Adana’nın sahip olduğu en geleneksel ve yerel mutfak kültürü uluslararası boyutta bir uygulama ve katılımla tüm ziyaretçilere yaşatılacak. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük bir coşkuyla karşılanan 2. Adana Lezzet Festivali’nde bu yıl, Adana’nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra şehrin sahip olduğu ve öne çıkarmak istediği sokak lezzetleri, su ürünleri, kebapları ve tarım ürünleri gibi öğeler de etkinlik alanına yayılacak. Üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı 2. Adana Lezzet Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği ve Mutfak Dostları Derneği tarafından destekleniyor.
GASTRONOMİNİN YILDIZ İSİMLERİ ADANA’DA BULUŞACAK
Birbirinden özgün yerel ve ulusal şeflerin yanı sıra, Michelin yıldızlı uluslararası şeflerin gastro-şovlarıyla zenginleşecek festival, Adana’nın birbirinden nefis lezzetlerini doya doya yemeye imkân tanırken; aynı zamanda gastronomi dünyasını Adana’da buluşturacak. 2. Adana Lezzet Festivali kentin önde gelen lezzet markalarının stantlarıyla renklenirken, alanda kurulacak çeşitli etkinlik noktalarında gastro-şovlar, tadım seansları, söyleşiler ve mutfak atölyeleri gerçekleşecek.
12-14 Ekim tarihlerinde gastronomi dünyasının yıldız isimlerini Adana’da ağırlayacaklarını belirten Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş,”Adana Valiliği olarak, kentimizin sahip olduğu değerlerin tanıtımını yapmak, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken ilimizi her açıdan hak ettiği konuma taşımak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ve bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz “Adana Lezzet Festivali”nin gördüğü yoğun ilgi, bizleri hayli mutlu etti. Festivalin, bu yıl çok daha büyük bir ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Yerli ve yabancı misafirlerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. “Adana Lezzet Festivali” etkinliklerini takip ederek tüm dünyaya duyuracak olan, yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarımızın yönetici ve çalışanlarına, festival komitemizin tüm üyelerine, destek veren tüm kişi ve kuruluşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, tüm lezzet tutkunlarını, Adana’mızın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.
İçerik çalışması, alanın en deneyimli ajansı Logos İletişim tarafından gerçekleştirilen festivalin organizasyonunu ise Yedi İletişim üstleniyor. 2. Adana Lezzet Festivali’nin, Adana’nın yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mutfak kültürünün kitlelerle buluşmasına aracılık etmesi ve “geleneksellik ve yerel gastronomi” kavramlarını harmanlayarak Adana’nın “yükselen turizm destinasyonu” olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.