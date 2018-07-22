AKUT Vakfı ve Kartal Belediyesi önemli bir ortaklığa imza attı AKUT Vakfı ve Kartal Belediyesi, İstanbul'da güvenli yaşam kültürünü geliştirecek ve kente değer katacak önemli bir ortaklığa imza attı. Yaklaşık iki yıldır altyapı çalışmaları devam eden ve iki kurumun ortak çalışmalar yürütebileceği şekilde tasarlanmış olan yerleşkeye ait protokol, 10 yıl geçerli olmak üzere, 20.07.18 günü resmen imzalandı.

Kartal Belediyesi AKUT Toplum Afet Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi'ne ait protokol, 20.07.18 günü, AKUT Vakfı ve Kartal Belediyesi tarafından imzalandı.



Protokol AKUT Vakfı Başkanı Nasuh MAHRUKİ ve Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok ÖZ tarafından imzalanırken, Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Kaynak, Emlak-İstimlak Müdürü Hanzade Erdoğan, AKUT Vakfı Genel Sekreteri Saydun Gökşin ve AKUT Vakfı Proje Sorumlusu Hakan Bingöl, imza töreninde hazır bulundu.



Bu ortaklıkla birlikte, kurulumu devam eden merkezde Kartal'daki tüm vatandaşlara, öğrencilere ve okullara afet ve acil durumlara yönelik pek çok kapsamlı eğitim verilebilecek. Belediye personellerinin ve AKUT gönüllülerinin de teknik eğitimlerini tamamlamak üzere kullanabileceği yerleşke, geniş bir arazi üzerine kuruldu ve AKUT Vakfı'nın sosyal sorumluluk projelerini yürütebileceği bir merkez olmanın yanı sıra ve ötesinde, ihtiyaç halinde bir kriz merkezi olabilecek şekilde, çok amaçlı tasarlandı.



AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, "AKUT Vakfı'nın uzmanlık alanları kapsamında; deprem, sel, su baskını, yangın gibi afetler başta olmak üzere dağ ve diğer doğa koşullarında meydana gelebilecek kaybolma veya kazalara yönelik çok çeşitli eğitim programının tasarlandığı Kartal Belediyesi AKUT Toplum Afet Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi'nin yıl içerisinde faaliyete geçmesini planlıyoruz." dedi. Uzun zamandır İstanbul'da böyle bir yerleşkenin hayalini kurduklarını belirten Nasuh Mahruki, Kartal Belediyesi'ne bu iş birliği ve güvenli yaşam kültürüne yaptıkları değerli yatırımdan dolayı teşekkürlerini sundu.