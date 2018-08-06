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Avcılar'da iletişim aksamayacak

Avcılar’da sağlık ve çevre kirliliğine neden olan baz istasyonu sorunu çözülüyor.

Avcılar'da iletişim aksamayacak

Avcılar’da sağlık ve çevre kirliliğine neden olan baz istasyonu sorunu çözülüyor.Konu ile ilgili Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Lebibe Yalçıntaş ve GSM Operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yetkilileri bugün önemli bir toplantı yaptı. Toplantıda imara aykırı baz istasyonları masaya yatırıldı.  Yapılan görüşmelerde Yasal ve Hukuki süreçler devam ettiğine dikkat çekilerek   bahse konu baz istasyonlarının Avcılar Belediyesi’nin gösterdiği uygun yerlere taşınması, ruhsatlandırılması ve iletişim hizmetlerinin aksamadan yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.
 

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