Avcılar’da Eko Belediyecilik

Küresel ısınma ve iklim değişimleri son zamanlarda, Dünya’da ki en büyük problemlerden biri. Artan tüketim ve ambalaj sayıları sebebiyle ortaya çıkan zehirli gazlar yaşam alanlarını tehdit ediyor. Ülkemizde en fazla ambalaj ve atık maddenin oraya çıktığı kent olan İstanbul’da, Avcılar Belediyesi yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor.



1139 Ağaca hayat oldu

2014 yılından bu yana Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 67 Bin ton atık (kâğıt, plastik,cam,metal) toplanarak hammadde haline getirdi. Toplanan bu atıklar sayesinde 1139 ağaca hayat oldu. Toplanan her bir ton plastikle 14.000 kw/h ve 1 ton cam geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlandığı söyleyen yetkililer geri dönüşümün önemine dikkat çekiyor.



Avcılar Belediyesi geri dönüşebilir atık toplamada büyük bir atılım yapmaya devam ediyor.

Aynı zamanda “1 Litre Atık Yağ Bir Milyon Litre Temiz Suyu Kirletir” sloganı ile İlçede bulunan 140 adet atık yağ bidonu sayesinde atık yağların ( bitkisel yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağlar) geri dönüşümü sağlanıyor.



250 kg pil karşılığında her okula tablet

İlçede bulunandiğer bir atık grubu olankullanım ömrünü tamamlamış ya da fiziksel olarak hasara uğramış atık pilleri geri dönüşüme kazandırmak için belediye binasında, okullarda ve kamu binalarında atık piller toplanıyor. Aynı zamanda Avcılar Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği (TAP) iş birliği ile başlatılan projede toplanan atık pil karşılığında ilçe okullarında atık pil yarışması düzenlenmekte olup 250 kg pil toplamaları karşılığında her okula tablet veriliyor.



Ambalaj değil çocuklarımızın geleceğini topluyoruz.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak ‘’2014 yılında göreve geldiğimizde İstanbul’da Avcılar’ın tarihini ve çevresel mirası korumak için de halkımız tarafından yetkilendirildik. Atık değil Hammadde sloganıyla sadece ambalaj değil çocuklarımızın geleceğini topluyoruz. Çocuklarımızın emanetini korumak bizim en büyük görevlerimiz arasında. Aynı zamanda ülkemiz ekonomisine Avcılar Belediyesi olarak katkı sağlıyoruz. ‘’ İfadelerinde bulundu.