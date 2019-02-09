Doğru tahmin buz kütlesi içinde pırlanta yüzük kazandıracak!

Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, Sevgililer Günü kapsamında “Aşkın Buzları Kaç Saatte Erir?” sorusuna en yakın cevapları arıyor. Büyük bir buz kalıbının tam ortasında bulunan pırlanta yüzüğü kazanmak için buzun kaç saatte eriyeceğini doğru tahmin eden ziyaretçilerinden biri Sevgililer Günü’nü taçlandıracak unutulmaz bir mutluluk yaşayacak.



Bursalılar için alışveriş çeşitliliğinin yanı sıra hem bilimsel ve kültürel aktiviteler hem de sürpriz etkinliklerle odak noktası olan Sur Yapı Marka AVM’de 9 Şubat tarihi itibarıyla tahminler alınmaya başlanacak. Etkinliğe, 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler katılabilecek. Görsel bir şölen de yaşatacak dev buz kütlesinin erime anı, Sur Yapı Marka AVM içindeki -1.katta tüm ziyaretçilerin seyrine ve tahminlerine açık olacak.



Sur Yapı Marka AVM Hakkında:



Türkiye’nin en seçkin alışveriş merkezi Sur Yapı Marka AVM, Bursa’nın gözde bölgelerinden biri olan Nilüfer ilçesinde, eşsiz alışveriş deneyimi, renkli ve eğlenceli sosyal aktiviteleriyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Her zevke hitap eden Sur Yapı Marka AVM, 3 bin kişilik istihdamla 75 bin m2 kiralanabilir alanda ulusal ve uluslararası seçkin markalara ev sahipliği yapıyor. 250 mağaza ile faaliyet gösteren alışveriş merkezinde 35 kafe ve restoran, bin 400 kişi oturma yeme içme alanı ve bin 800 araç kapasiteli otopark mevcut. BursaRay metro hattı ve çevresindeki otobüs duraklarıyla toplu taşıma avantajına sahip Sur Yapı Marka AVM, çevre yoluna yakınlığıyla da özel araç sahipleri için kolay bir ulaşım noktasında.



Bilgi için: Yasemin Tosun – MPR İletişim Danışmanlığı / ytosun@mpr.com.tr- (0212) 438 63 50 / 158

